مونديال 2026 - بيتكوفيتش يشيد بروح الجزائر بعد تعادل "مثير" مع النمسا

وصف فلاديمير ​بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري التعادل ‌3-3 الذي حققه ‌فريقه مع النمسا ‌في المباراة الأخيرة بالمجموعة العاشرة في العالم لكرة القدم اليوم الأحد ⁠بأنه "مثير بعض الشيء"، بعد صعود الفريقين إلى الدور السادس عشر.وتقدّمت النمسا مرتين لكن ​الجزائر ردّت في كلتا المرتين، وبدا أن الجزائر حسمت ⁠الفوز بعدما سجلت الهدف الثالث في الدقيقة 90+3 لتصبح النتيجة 3-2، ⁠لكن النمسا أدركت التعادل بعدها بثلاث دقائق في الوقت المحتسب بدل الضائع.وقال بيتكوفيتش "تجاوز الأمر حدود تحمل الجميع نوعا ما".وستتبارى الجزائر مع سويسرا في الدور السادس عشر، حيث سيواجه بيتكوفيتش الفريق الذي ​قاده بين عامي 2014 و2021.وقال بيتكوفيتش "سويسرا فريق رائع، أنا أعرفهم جيدا، حتى وإن كان ‌هناك وجوه جديدة، فقد لعب بعضهم معي لذلك فأنا أعرف هؤلاء اللاعبين".وأضاف أن تركيزه الفوري ينصب على ‌التعافي بدلا من المنافس التالي للجزائر.وقال "دعونا نرتاح، ثم سنبدأ من جديد في الاستعد للدور التالي".وأشار إلى أن الجزائر لا تزال في طور التطور كفريق وتتحسن من مباراة إلى أخرى.وفي تعليقه ‌على التعادل، رحّب بالنتيجة، ⁠حيث كانت ذكريات "فضيخة خيخون" عام 1982، عندما تعادلت ألمانيا الغربية مع جارتها النمسا مما أدى ‌لخروج الجزائر من كأس العالم آنذاك، لا تزال حاضرة في الأذهان قبل المباراة.وقال بيتكوفيتش "أنا ‌سعيد للغاية ⁠لأن كرة القدم انتصرت وسادت في النهاية. النتيجة 3-3 تلخص كل شيء".