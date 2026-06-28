الاثنين 29 جوان آخر اجل لإيداع تصاريح لمِوعدين جبائيين

جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما يوم غد الاثنين 29 جوان الجاري.ويتعلق الموعد الاول بأجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.ويهم الموعد الثاني أجل ايداع التصريح بالقسط الإحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين.وأوضحت الإدارة أن المطالبين بالأداء يمكنهم إيداع التصاريح في اليوم الموالي دون خطايا إذا صادف آخر أجل المحدد لذلك يوم أحد أو يوم عطلة، وذلك طبقا للإجراءات الجبائية المعمول بها.وتندرج هذه الدعوة في إطار تذكير المطالبين بالأداء بضرورة الالتزام بالآجال القانونية لإيداع التصاريح الجبائية بما يضمن تفادي الخطايا والعقوبات المالية المترتبة عن التأخير ويؤمن حسن سير استخلاص الموارد الجبائية.