رئيس الفيفا يستحضر إنجاز تونس التاريخي بالمونديال ويشيد بإرثها العريق

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب التونسي في مشاركته المرتقبة بنهائيات كأس العالم المقررة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك من 11 جوان الجاري إلى 19 جويلية القادم.وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام اليوم الإثنين "بوصفها أول دولة إفريقية وعربية في التاريخ تحقق فوزا في كأس العالم، تحمل تونس معها إرثها الثري إلى الساحة العالمية. نتمنى لها كل النجاح في مسعاها لإلهام العالم وصنع التاريخ من جديد".وكان المنتخب التونسي حقق إنجازا تاريخيا كأول منتخب إفريقي وعربي يفوز في كأس العالم بتغلبه على المكسيك 3-1 في نسخة الأرجنتين 1978.ويتأهب المنتخب التونسي للمشاركة في المونديال للمرة السابعة في تاريخه ضمن المجموعة السادسة التي تضم السويد وهولندا واليابان.ويستهل أبناء المدرب صبري اللموشي مشوارهم بمواجهة السويد يوم 15 جوان في مونتيري بالمكسيك قبل ملاقاة اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينة على أن يختتموا مبارياتهم في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 من الشهر نفسه في كانساس سيتي بالولايات المتحدة.قبل ذلك، يخوض المنتخب التونسي مباراتين وديتين، الاولى مساء اليوم الاثنين في فيينا أمام النمسا والثانية يوم السبت المقبل في بروكسيل أمام بلجيكا.