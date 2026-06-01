تنظيم حملة نظافة واسعة بشاطىء الزوارع بمعتمدية نفزة من ولاية باجة استعدادا للموسم الصيفي

انتظمت، أمس الأحد 31 ماي المنقضي، حملة نظافة واسعة بشاطىء الزوارع بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكونات المجتمع المدني وثلة من المتطوعينويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن سلسلة حملات نظافة وتهيئة لشواطىء نفزة استعدادا لموسم الاصطياف 2026 وتشمل كذلك مناطق سياحية أخرى بالجهةوتندرج هذه الحملة ضمن مشروع Orange Clean Up Tour الهادف إلى دعم الجهود البيئية وترسيخ ثقافة المحافظة على المحيط والحدّ من التلوث البلاستيكيوتهدف الحملة الى تحسين جمالية الشاطىء واستقبال المصطافين في ظروف أفضل خلال صيف 2026 اضافة الى حماية المنظومة البيئية البحرية والساحليةوقد تم خلال هذه الحملة رفع مختلف النفايات وتنظيف الشاطئ بمشاركة عدد من المتطوعين بما يساهم في تحسين جمالية الشاطئ والمحافظة على سلامة المنظومة البيئية الساحليةوقد شارك في هذه الحملة جمعية Tounes Clean Up الى جانب متطوعين قاموا بجمع ورفع النفايات المنتشرة على الشاطىءوشملت الحملة أيضا تهيئة المسلك المؤدي الى البحر مع توجه لمواصلة الأنشطة البيئية خلال الموسم الصيفي