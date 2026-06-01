Babnet

تنظيم حملة نظافة واسعة بشاطىء الزوارع بمعتمدية نفزة من ولاية باجة استعدادا للموسم الصيفي

انتظمت، أمس الأحد 31 ماي المنقضي، حملة نظافة واسعة بشاطىء الزوارع بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكونات المجتمع المدني وثلة من المتطوعين

ويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن سلسلة حملات نظافة وتهيئة لشواطىء نفزة استعدادا لموسم الاصطياف 2026 وتشمل كذلك مناطق سياحية أخرى بالجهة


وتندرج هذه الحملة ضمن مشروع Orange Clean Up Tour الهادف إلى دعم الجهود البيئية وترسيخ ثقافة المحافظة على المحيط والحدّ من التلوث البلاستيكي


وتهدف الحملة الى تحسين جمالية الشاطىء واستقبال المصطافين في ظروف أفضل خلال صيف 2026 اضافة الى حماية المنظومة البيئية البحرية والساحلية

وقد تم خلال هذه الحملة رفع مختلف النفايات وتنظيف الشاطئ بمشاركة عدد من المتطوعين بما يساهم في تحسين جمالية الشاطئ والمحافظة على سلامة المنظومة البيئية الساحلية

وقد شارك في هذه الحملة جمعية Tounes Clean Up الى جانب متطوعين قاموا بجمع ورفع النفايات المنتشرة على الشاطىء

وشملت الحملة أيضا تهيئة المسلك المؤدي الى البحر مع توجه لمواصلة الأنشطة البيئية خلال الموسم الصيفي
