سعيد السايبي مدربا جديدا لللنهضة العماني

اعلن نادي النهضة العماني عبر صفحته الرسمية تعاقده مع المدرب التونسي سعيد السايبي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي 2026-2027.
وسبق للسايبي (50 عاما) ان خاض بعض التجارب التدريبية خارج تونس قادته بالخصوص إلى نادي نجران السعودي وفرق أبو سليم والصداقة والمدينة في ليبيا.
كما تولى تدريب عديد الاندية التونسية من بينها الملعب التونسي والنادي الافريقي والاولمبي الباجي ومستقبل الرجيش ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين.

ويملك النهضة العماني في سجله 4 بطولات وكاسين. كما فاز بالسوبر العماني مرتين.
