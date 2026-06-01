نحو 650 رياضيا من 60 دولة يشاركون في النسخة العشرين لملتقى تونس الدولي لبارا ألعاب القوى (محمد المزوغي)

يحتضن ملعب ألعاب القوى برادس من 16 إلى 19 جوان الجاري فعاليات النسخة العشرين من ملتقى تونس الدولي لبارا ألعاب القوى المصنف من بين الجوائز الكبرى.وفي هذا السياق، أكد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النسخة الحالية من الملتقى ستشهد مشاركة حوالي 60 بلدا من مختلف القارات وما يقارب 650 رياضيا ورياضية وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها تونس لدى الأسرة الدولية لرياضة البارا ألعاب القوى.وأضاف أن عملية تصنيف الرياضيين المشاركين ستجرى من 12 إلى 15 جوان بملعب ألعاب القوى برادس تحت إشراف مصنفين من الاتحاد الدولي لبارا ألعاب القوى مشددا على أهمية عملية التصنيف باعتبارها تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرياضيين حسب طبيعة الإعاقة والفئات المعتمدة دوليا وهو ما ينعكس مباشرة على عدالة المنافسة ومصداقيتها.وأوضح أن تسعة رياضيين تونسيين سيخضعون للتصنيف الدولي لأول مرة وهي خطوة مهمة في مسارهم الرياضي ستتيح لهم فرص المشاركة في التظاهرات العالمية المعترف بها واحتساب نتائجهم مبينا أن إدراج أسماء تونسية جديدة ضمن منظومة التصنيف الدولي يندرج في إطار الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة بارا ألعاب القوى وتشجيع المواهب الصاعدة.وأفاد المزوغي أن المشاركة التونسية ستضم 34 رياضيا ورياضية معربا عن أمله في أن تتوفق العناصر الوطنية في تحقيق نتائج باهرة وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات بما من شأنه أن يعزز السمعة المتميزة التي تتمتع بها رياضة بارا ألعاب القوى التونسية على المستوى الدولي.وتابع أن المشاركة التونسية ستكون بعناصر الخبرة التي ألف الجمهور الرياضي التونسي مشاهدتها في أعلى مراتب التفوق الدولي على غرار روعة التليلي ووليد كتيلة وياسين الغربي ومحمد نضال الخليفي ورجاء الجبالي بالتوازي مع عدد من الوجوه الشابة التي ستكون على موعد مع باكورة مشاركاتها في ملتقى تونس الدولي من بينهم يوسف الوهيبي (17 سنة، 5000م تي 12) وايمن العكم (19 سنة، دفع الجلة اف 40)، وذلك من منطلق الحرص على تكوين جيل جديد قادر على حمل المشعل مستقبلا.وأشار رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية إلى أن النسخة العشرين من الملتقى ستتميز كذلك بحضور عدد من الشخصيات الرياضية الدولية البارزة يتقدمهم رئيس اللجنة الدولية البارالمبية البرازيلي أندرو بارسنز وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لبارا ألعاب القوى فضلا عن رؤساء وممثلي العديد من اللجان الوطنية البارالمبية المشاركة.وختم المزوغي تصريحه بالتأكيد على أن ملتقى تونس الدولي لبارا ألعاب القوى ينطوي علاوة على أهمية طابعه التنافسي على أبعاد أخرى لا تقل قيمة باعتباره يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ويدعم مكانة تونس كوجهة قادرة على احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى.