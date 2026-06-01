مطار طبرقة - عين دراهم يستقبل اول رحلة سياحية قادمة من بولونيا

حطّت صباح اليوم الاثنين بمطار طبرقة عين دراهم الدولي، اول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا وعلى متنها 190 سائحا، منظمة من شركة اجنبية لفائدة متعهد اجنبي، وفق المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة - عين دراهم عيسى المرواني.وبين ذات المصدر لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، انّ الرحلة السياحية هي الاولى من نوعها التى تصل الى مدينة طبرقة تزامنا مع بداية الموسم السياحي، وتعتبر مؤشرا هاما يعكس اهتمام السياح الاجانب بطبرقة كجهة صاعدة وقادرة على تقديم منتجات سياحية متنوعة استنادا الى مخزونها السياحي والبيئي وثرائه.وتمثل هذه الرحلة في نظر مندوب السياحة، والتي اختار المشاركون فيها قضاء ليال بمختلف الوحدات السياحية، فرصة لتطوير اشعاعها السياحي وادراجها ضمن البرمجة الصيفية، فضلا عن اهتمام الفاعلين والمهنيين الدوليين بجهة طبرقة كوجهة سياحية متميزة بثراها الطبيعي وارثها الحضاري.ومن المنتظر ان تتواصل الرحلات السياحية بمطار طبرقة عين دراهم الدولي الى غاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم بمعدل رحلتين، واحدة من بولونيا والثانية من تشيكيا.ويعدّ مطار طبرقة عين دراهم الدولي أحد اهم محركات التنمية بولاية جندوبة، وهو ما يتطلب في نظر مندوب السياحة ووفق ما تم التطرق اليه في مداولات بالمجلس الجهوي للسياحة، اهتماما خاصا يضمن حسن استغلاله سياحيا وتجاريا، باعتباره مطارا مكتملا من حيث المكونات والتي جعلت منه مطارا دوليا.