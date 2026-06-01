JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:56 Tunis

مطار طبرقة - عين دراهم يستقبل اول رحلة سياحية قادمة من بولونيا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1d7117859ea1.66732275_gnfokpmjleqih.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 12:45 قراءة: 1 د, 0 ث
      
حطّت صباح اليوم الاثنين بمطار طبرقة عين دراهم الدولي، اول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا وعلى متنها 190 سائحا، منظمة من شركة اجنبية لفائدة متعهد اجنبي، وفق المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة - عين دراهم عيسى المرواني.

وبين ذات المصدر لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، انّ الرحلة السياحية هي الاولى من نوعها التى تصل الى مدينة طبرقة تزامنا مع بداية الموسم السياحي، وتعتبر مؤشرا هاما يعكس اهتمام السياح الاجانب بطبرقة كجهة صاعدة وقادرة على تقديم منتجات سياحية متنوعة استنادا الى مخزونها السياحي والبيئي وثرائه.


وتمثل هذه الرحلة في نظر مندوب السياحة، والتي اختار المشاركون فيها قضاء ليال بمختلف الوحدات السياحية، فرصة لتطوير اشعاعها السياحي وادراجها ضمن البرمجة الصيفية، فضلا عن اهتمام الفاعلين والمهنيين الدوليين بجهة طبرقة كوجهة سياحية متميزة بثراها الطبيعي وارثها الحضاري.
ومن المنتظر ان تتواصل الرحلات السياحية بمطار طبرقة عين دراهم الدولي الى غاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم بمعدل رحلتين، واحدة من بولونيا والثانية من تشيكيا.

ويعدّ مطار طبرقة عين دراهم الدولي أحد اهم محركات التنمية بولاية جندوبة، وهو ما يتطلب في نظر مندوب السياحة ووفق ما تم التطرق اليه في مداولات بالمجلس الجهوي للسياحة، اهتماما خاصا يضمن حسن استغلاله سياحيا وتجاريا، باعتباره مطارا مكتملا من حيث المكونات والتي جعلت منه مطارا دوليا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330277

babnet

كل الأخبار...

12:56 - النفطي لوكالة "يونهاب" الكورية للأنباء: تونس منصّة انطلاق استراتيجية نحو أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط
12:54 - سعيد السايبي مدربا جديدا لللنهضة العماني
12:49 - نحو 650 رياضيا من 60 دولة يشاركون في النسخة العشرين لملتقى تونس الدولي لبارا ألعاب القوى (محمد المزوغي)
12:45 - مطار طبرقة - عين دراهم يستقبل اول رحلة سياحية قادمة من بولونيا
12:43 - الثلاثاء صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة
11:11 - القضاء ينظر في ملفين لهيئة الحقيقة والكرامة يشملان سهام بن سدرين ومبروك كورشيد وآخرين
11:07 - الدوسري يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة تواليا بعد اختياره في تشكيلة السعودية
11:05 - مونديال 2026 (تحضيرات) المنتخب الأمريكي يفوز وديا على نظيره السنغالي 3-2
10:54 - اختتام مشروع "مسرع النمو الأخضر والتشغيل" بعرض مشاريع مؤسسات ناشئة أمام مستثمرين
10:51 - التدخلات الطبية والصحية تتصدر مجموع العمليات التى نفذتها الحماية المدنية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
34°-21
35°-22
31°-20
34°-21
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No