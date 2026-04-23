الUTICA يدعو أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطية التونسية الى المشاركة في كأس العام لريادة الاعمال 2026

دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، الى المشاركة في كأس العالم لريادة الأعمال 2026 EWCويشارك في هذه التظاهرة العالمية، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أكثر من 430 ألف رائد أعمال من بين 180 دولةوتعد هذه المسابقة منصة عالمية توفر للمؤسسات الناشئة آليات التوجيه والارشاد وفرص التمويل والتشبيك الاقتصادي مع نظيراتها على المستويين الاقليمي والعالمي وتعزيز فرص الاستثمار المشتركاضافة الى تتويج المشاريع المجددة والمتميزةوتنظم هذه المسابقة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك) والشبكة العامة لريادة الاعمالويمكن للراغبين في المشاركة القيام بالتسجيل قبل يوم 31 ماي 2026 على الموقع الالكتروني التاليhttpss://entreneurshipworld.com/apply-form/يشار، الى أن نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال (Entrepreneurship World Cup - EWC) 2026، تقام بالمملكة العربية السعودية وتعد واحدة من أكبر مسابقات الشركات الناشئة وبرامج الدعم في العالم.تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال السعودية وجذب الاستثمارات، وتقام النهائيات العالمية في مدينة الرياض وتجمع أفضل 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم