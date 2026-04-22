قبلي: تقدّم بأكثر من 90 في المائة في مشروع تعزيز المنظومة الواحية عبر إعادة ادخال أصناف محلية من الاشجار المثمرة والزراعات السفلى

حقّق مشروع تعزيز المنظومة الواحية عبر إعادة ادخال أصناف محلية من الأشجار المثمرة والزراعات السفلى بقبلي، تقدّما بنسبة تتجاوز 90 في المائة في تنفيذ اغلب مكوناته التي لا يزال منها فقط احداث ضيعة نموذجية شاهدة تركز على زراعة الطبقات الثلاثة وتكرس التنوع البيولوجي بالجزء التابع لمعهد المناطق القاحلة بواحة العتيلات بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، وفق رئيس جمعية نفزاوة للتعليم العالي والبحث العلمي حمادي حمزة.وأوضح حمزة، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا المشروع ممول من طرف صندوق البيئة العالمي وتنجزه جمعية نفزاوة للتعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع معهد المناطق القاحلة، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يقبلي، ويهدف الى العودة لاعتماد الطبقات الثلاث في المنظومة الواحية بالجهة، مما يعزز التنوع البيولوجي، ويحدّ من تـثير التغيرات المناخية على الواحات وإكسابها قدرة اكبر على مقاومة الآفات.وأضاف أنه قد تم ضمن هذا المشروع إحداث منبت للعديد من أصناف الأشجار المثمرة على غرار التين، والمشمش، والخوخ، والتفاح بمعهد المناطق القاحلة بقبلي، ثم توزيع الشتلات على الفلاحين لتشجيهم على زراعتها والعناية بها بمستغلاتهم الفلاحية التي يجب ان تحتوي أيضا على الطبقة الثالثة المخصصة للزراعات العلفية مثل الفصة والقرعيات.وأبرز أنه تم خلال شهر أفريل الجاري توزيع العديد من شتلات الأشجار المثمرة المحلية المقاومة للتغيرات المناخية على الفلاحين، فضلا عن تنظيم سلسة من الدورات التكوينية الموجهة لهؤولاء الفلاحين حول الممارسات الجيدة في الفلاحة الواحية خاصة من ناحية مقاومة الامراض وكيفية معالجة الأشجار المثمرة، الى جانب تكوين في تكثيف الزراعات العلفية، وفي أسس الفلاحة البيولوجية وتثمين مخلفات الواحة.وأكّد أن المشروع شارف على الانتهاء حيث لم يتبق على اختتامه الا 3 او 4 اشهر، حيث تم تنفيذ أكثر من 90 بالمائة من المكوّنات التي لا يزال منها سوى إحداث ضيعة نموذجية أو ضيعة شاهدة بواحة العتيلات لاستغلالها كمركز مرجعي لتكوين الفلاحين في زراعة الطبقات الثلاث التي تمثل درعا لحماية المنظومة الواحية، وتعزيز صمودها أمام التغيرات المناخية.