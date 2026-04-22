وزيرة الأسرة تعقد على هامش مشاركتها بأنقرة في ملتقى دولي رفيع المستوى سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزيرات ورئيسات الوفود المشاركة

عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، بمناسبة مشاركتها يومي 21 و22 أفريل الجاري بالعاصمة التركية أنقرة في أشغال الملتقى الدولي رفيع المستوى حول "تبادل السياسات والممارسات الدولية لحماية الطفل في البيئة الرقمية" سلسلة من جلسات العمل مع عدد من الوزيرات ورئيسات الوفود المشاركة حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.ولفت بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الى ان هذه اللقاءات خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف في المجالات المتّصلة بقضايا الطفولة والمرأة والأسرة وفرص استثمار التجارب المشتركة سيّما في علاقة بتحديّات الاستخدام الآمن للفضاء السيبرني ودعم قدرات الأسر على التنشئة وحماية الأطفال في الفضاء الرقميّ.وأضاف البلاغ ان هذه اللقاءات كانت بالخصوص مع وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية بالجمهوريّة التركيّة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال ووزيرة الاندماج والأسرة بالحكومة الفدراليّة النمساوية ووزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية بنيجيريا ووزيرة المساواة بين الجنسين والوقاية من العنف ضد النساء والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء بجمهورية صربيا.