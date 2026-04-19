فوز الجواد الليبي "اربي بوي فراند" بجائزة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

فاز الجواد الليبي "اربي بوي فراند" لصاحبه عمر اسماعيل غرغار وراكبه عادل القيادي بكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صنف 1 في السباق الدولي للخيول العربية الاصيلة إناثا وذكورا كاملة والبالغة من العمر أربع سنوات والمسجلة بدفاتر نسب بلدانها والمعترف بها من قبل المنظمة العالمية للخيول العربية الاصيلة (واهو).كان ذلك في أولى محطات النسخة 33 لسلسة سباقات الكاس التي احتضنها اليوم الأحد ميدان قصر السعيد والتي شهدت تنافس 14 جوادا وفرسا من تونس وليبيا وفرنسا على مسافة 2000 متر في السباق الدولي (كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة)،والذي تقدر قيمة جائزته ب110 ألف دينار.أقيم السباق بحضور وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ورئيس ديوان وزير الفلاحة وووالي منوبة محمود شعيب وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس إيمان السلامي وسفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية لعدد من الدول.وتضمن البرنامج سبع سباقات شارك فيها 88 خيول وافراس، وكانت بقية نتائجها كالأتي:في جائزة مجمع بوخاطر صنف1 وقدرها 50 الف دينار والتي تنافس فيها 7 مهرات وافراس عربية اناثا بالغة المن العمر 4 سنوات فما فوق، فازت المهرة "امي تراكي" لصاحبها محمد مزغني وراكبها جوزي سانتياغو بالمرتبة الاولى.اما في جائزة شركة تونس للخيول صنف 1، فتصدرت فيها المهرة "سبحة الحياة" السباق لمالكها محمد القاسمي وفازت بالجائزة وقدرها 40 الف دينار بعد تنافسها مع 10 مهرات من صنف المهرات العربية الاصيلة اناثا من سلالة تونسية والبالغة من العمر ثلاث سنوات.كما حاز المهر "سهم الواد " من اسطبلات تيرا عليسة وراكبه "سليم الفرشيشي" على جائزة ايفكو صنف1 سلالة تونسية وقدرها 40 الف دينار وذلك بعد تنافس 13 مهرا من صنف الامهار العربية الاصيلة ذكورا كاملة من سلالة تونسية والبالغة من العمر 3 سنوات.وفاز الجواد "رمح الريف" لمالكه عماد الطرابلسي وراكبه سليم الفرشيشي بجائزة عمار الهيشر صنف 1 سلالة تونسية الخاصة بالخيول العربية الاصيلة اناثا وذكورا كاملة من سلالة تونسية والبالغة من العمر 4 سنوات فما فوق وذلك بعد تنافس 16 جوادا وفرسا بقيمة مالية قدرها 30 الف دينار.وحاز المهر "راي" من اسطبلات احمدالسعيد وراكبه سليم الفرشيشي على جائزة شركة التغذية الحيوانية صنف2 الخاصة بالامهار العربية الاصيلة ذكورا البالغة من العمر أربعة سنوات وقدرها 15 الف دينار والتي شارك فيها 19 مهرا.وتصدرت المهرة "رخاء " لمالكها كمال المصراتي وراكبها جوزي سانتياغو سباق جائزة شركة سباق الخيل صنف 2 للمهرات العربية الاصيلة والبالغة من العمر اربع سنوات بعد مشاركة 9 أمهار على مسافة 2000 متر وقدرت قيمة الجائزة ب 15 الف دينار.هذا وتخللت السباقات مراسم تتويج البطل وتقديم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس في مختلف السباقات وسط فقرات ثقافية متنوعة جمعت بين عروض الفروسية التقليدية والفنون الشعبية.