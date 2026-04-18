Babnet   Latest update 06:19 Tunis

أعمال شغب تفسد قمة الشمال بالدوري الألماني بين بريمن وهامبورج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e3f36d761169.46931899_lenfjkqgphimo.jpg>
لاعبو فيردر بريمن
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 22:08 قراءة: 0 د, 56 ث
      
وكالات - أشعل مشجعو هامبورج ألعابا نارية داخل الملعب واشتبكوا مع الشرطة في ختام المباراة التي فاز فيها فيردر بريمن بنتيجة 3-1 على منافسه الزائر في قمة الشمال بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

ومع صراع الفريقين لتجنب الهبوط، تصاعدت التوترات داخل الملعب وخارجه، وأنهى هامبورج المباراة بعشرة لاعبين. كما طُرد مساعدا مدربي هامبورج وفيردر بريمن في الوقت المحتسب بدل الضائع.


وعقب صفارة النهاية مباشرة، أشعل مشجعو هامبورج ألعابا نارية وأطلقوا مقذوفات عبر الملعب صوب مدرجات مشجعي الفريق المضيف، كما أشعلوا النيران، قبل أن تتدخل الشرطة لإخلاء المدرجات، مما أدى إلى اشتباكات مع مشجعي الفريق الزائر.


وسقطت بعض الألعاب النارية على مسافة قريبة من لاعبي بريمن الذين كانوا لا يزالون على أرض الملعب في ذلك الوقت.

وقال دانييل ثيون مدرب بريمن، الذي سبق له تدريب هامبورج في الماضي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة “عندما يتم تجاوز الحدود، لا يكون لمثل هذه التصرفات مكان في ملاعب كرة القدم”.

وأضاف “كانت هناك مخاطر كبيرة للغاية لحدوث إصابات. رأيت أن بعض المقذوفات أصابت لاعبين بجوارنا”.

ورفع هذا الفوز رصيد بريمن إلى 31 نقطة في المركز 14، متساويا مع هامبورج الذي يحتل المركز 13، مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327710

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 أفريل 2026 | 2 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:00
12:25
05:40
04:07
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet25°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-14
29°-14
30°-16
27°-16
23°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

Babnet

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

