Babnet   Latest update 17:58 Tunis

غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم يوما إعلاميا حول مستجدات قانون المالية لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669691750c2ec1.94083795_miqlgkfoephnj.jpg>
Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 15:45
      
تنظم، غرفة التجارة والصناعة بتونس، بالتعاون مع وزارة المالية وشركة "تونس للتجارة الإلكترونية" يوما إعلاميا لفائدة المؤسسات الاقتصادية.

وسيخصص لتقديم قراءة شاملة ومفصلة للمستجدات الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، وذلك يوم الثلاثاء 28 أفريل الجاري بمقر الغرفة بالعاصمة.


ويهدف هذا اللقاء، الذي يؤطره ثلة من الخبراء والإطارات السامية من وزارة المالية وشركة (TTN) إلى تمكين أصحاب المؤسسات والمديرين الماليين والمحاسبين من استيعاب الآليات الجديدة للتشريع الجبائي وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي خلال السنة الحالية.


ويتضمن برنامج الندوة تسليط الضوء على خمسة محاور أساسية تهم مباشرة التوازنات المالية للمؤسسات وهي الإجراءات المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة مستجدات إجراءات التسجيل وحقوق الطابع الجبائي إلى جانب محور الجباية المحلية ومختلف المعاليم والضرائب الأخرى و منظومة الفوترة الإلكترونية وتبعاتها الإجرائية على المؤسسات.

ويكتسي محور الفوترة الإلكترونية أهمية خاصة في برنامج هذا اليوم الإعلامي، حيث سيتم استعراض الجوانب التقنية والقانونية لهذا التحول الرقمي بالتعاون مع "تونس للتجارة الإلكترونية"، باعتباره خطوة حاسمة نحو تحديث الإدارة الجبائية وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.

ودعت غرفة التجارة والصناعة بتونس كافة المهنيين والمسؤولين عن المصالح المحاسبية والجبائية الراغبين في المشاركة، إلى ضرورة التسجيل المسبق في أجل أقصاه يوم الجمعة 24 أفريل 2026 عبر الرابط المخصص لذلك، نظرا لأهمية المواضيع المطروحة التي تستوجب تفاعلا مباشرا مع سلطة الإشراف والهياكل المعنية.

يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدور الذي تضطلع به الغرفة لمواكبة المتغيرات التشريعية وتوفير المعلومة المحينة للمؤسسات بما يضمن حسن امتثالها للواجبات الجبائية وتطوير قدراتها التنافسية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327622

babnet

كل الأخبار...

saved articles
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>