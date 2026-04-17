غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم يوما إعلاميا حول مستجدات قانون المالية لسنة 2026

تنظم، غرفة التجارة والصناعة بتونس، بالتعاون مع وزارة المالية وشركة "تونس للتجارة الإلكترونية" يوما إعلاميا لفائدة المؤسسات الاقتصادية.وسيخصص لتقديم قراءة شاملة ومفصلة للمستجدات الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، وذلك يوم الثلاثاء 28 أفريل الجاري بمقر الغرفة بالعاصمة.ويهدف هذا اللقاء، الذي يؤطره ثلة من الخبراء والإطارات السامية من وزارة المالية وشركة (TTN) إلى تمكين أصحاب المؤسسات والمديرين الماليين والمحاسبين من استيعاب الآليات الجديدة للتشريع الجبائي وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي خلال السنة الحالية.ويتضمن برنامج الندوة تسليط الضوء على خمسة محاور أساسية تهم مباشرة التوازنات المالية للمؤسسات وهي الإجراءات المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة مستجدات إجراءات التسجيل وحقوق الطابع الجبائي إلى جانب محور الجباية المحلية ومختلف المعاليم والضرائب الأخرى و منظومة الفوترة الإلكترونية وتبعاتها الإجرائية على المؤسسات.ويكتسي محور الفوترة الإلكترونية أهمية خاصة في برنامج هذا اليوم الإعلامي، حيث سيتم استعراض الجوانب التقنية والقانونية لهذا التحول الرقمي بالتعاون مع "تونس للتجارة الإلكترونية"، باعتباره خطوة حاسمة نحو تحديث الإدارة الجبائية وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.ودعت غرفة التجارة والصناعة بتونس كافة المهنيين والمسؤولين عن المصالح المحاسبية والجبائية الراغبين في المشاركة، إلى ضرورة التسجيل المسبق في أجل أقصاه يوم الجمعة 24 أفريل 2026 عبر الرابط المخصص لذلك، نظرا لأهمية المواضيع المطروحة التي تستوجب تفاعلا مباشرا مع سلطة الإشراف والهياكل المعنية.يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدور الذي تضطلع به الغرفة لمواكبة المتغيرات التشريعية وتوفير المعلومة المحينة للمؤسسات بما يضمن حسن امتثالها للواجبات الجبائية وتطوير قدراتها التنافسية.