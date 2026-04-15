الرابطة الثانية: القطيعة بالتراضي بين سبورتينغ بن عروس والمدرب إسكندر مجبورة

أعلنت الهيئة المديرة لنادي سبورتينغ بن عروس اليوم الأربعاء عن انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مدرب فريق أكابر كرة القدم إسكندر مجبورة.وجاءت القطيعة مع المدرب اسكندر مجبروة بعد يومين من خسارة سبورتينغ بن عروس على ميدانه أمام كوكب عقارب بهدف دون رد لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.يذكر أنّ سبورتينغ بن عروس تعاقد مع إسكندر مجبورة في 2 فيفري الماضي خلفا للمدرب حافظ القيطوني.ويحتل فريق الضاحية الجنوبية المركز الخامس ضمن المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 30 نقطة وذلك قبل نحو 4 جولات من اسدال الستار على الموسم الرياضي 2025-2026.