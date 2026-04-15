أولمبيك مرسيليا يتحرك لضم الدولي الجزائري رياض محرز

دخل نادي أولمبيك مرسيليا سباق التعاقد مع رياض محرز قائد المنتخب الجزائري ولاعب ن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم تحسبا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حسب تقارير اعلامية اليوم الاربعاء.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن صحيفة "ناسيونال" أن إدارة مرسيليا باشرت بالفعل اتصالاتها مع محيط اللاعب ووكلاء أعماله في خطوة تعكس رغبتها في استقطاب خبرته الكبيرة.
ويملك رياض محرز (35 عامًا) مسيرة حافلة انطلقت من لوهافر قبل أن يصنع التاريخ مع ليستر سيتي بالتتويج بلقب البطولة الإنقليزية سنة 2016 ثم حقق نجاحات كبيرة مع مانشستر سيتي أبرزها الفوز برابطة أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في "البريميرليغ".

وانتقل النجم الجزائري إلى الأهلي السعودي صيف 2023 حيث واصل التألق بقيادته الفريق للتتويج بلقب رابطة أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي سنة 2025.
وعلى الصعيد الدولي، يستعد رياض محرز لقيادة المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم الأرجنتين والنمسا والأردن.
