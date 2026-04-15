Babnet   Latest update 10:30 Tunis

اتفاق تونسي ايطالي على تنظيم يوم اقتصادي وتظاهرة ثقافية حول "العلاقات التاريخية بين مدينتي المهدية ومازارا ديل فالو" خلال شهر سبتمبر 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69df53d209d418.27542207_lpkqoienhmfgj.jpg>
Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 09:58
      
تم الاتفاق، خلال جلسة عمل عقدها قنصل تونس بـ"بلارمو" مع رئيس بلدية مدينة "مازارا ديل فالو" الإيطالية، على تنظيم تظاهرة ثقافية حول "العلاقات التاريخية بين مدينتي المهدية ومازارا ديل فالو"، وذلك خلال شهر سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين من تونس وصقلية.

كما تم، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار متابعة مشاغل الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية ببلارمو، الاتفاق على تنظيم يوم اقتصادي حول "واقع وآفاق التعاون في قطاع الصيد البحري"، وفق بلاغ نُشر اليوم الأربعاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية.


وكان اللقاء مناسبة لطرح مشاغل الجالية التونسية المقيمة بالمدينة، والنظر في السبل الكفيلة بمزيد الإحاطة بها ودمجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة أساسا بشهادة الإقامة وتذليل الصعوبات الإدارية، خاصة بالنسبة للبحارة التونسيين.


كما تمّ التباحث بشأن وضعية "دار تونس" بمدينة "مازارا ديل فالو"، التي تخضع حاليا لأشغال، والنظر في الآليات الكفيلة بمزيد تطوير أنشطتها مستقبلا.

وتم، بالمناسبة، زيارة مقر المدرسة التونسية بالمدينة، حيث اطّلع القنصل التونسي عن كثب على ظروف التدريس والإصلاحات والتحسينات الجارية بالمقر، وذلك بفضل تدخل البعثة القنصلية بالتنسيق مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بالجهة.

كما شملت الزيارة مقر المؤسسة الخيرية الإيطالية "Fondazione San Vito Onlus"، حيث تم الاطلاع على الأنشطة والخدمات التي توفرها لفائدة المهاجرين من مختلف الجنسيات، ولا سيما مشروع "Progetto Donna" الذي تشارك فيه مجموعة من الأمهات التونسيات الناشطات في مجال الخياطة والحرف اليدوية.
ذكرى
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327476

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 أفريل 2026 | 27 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:27
18:56
16:00
12:26
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-14
21°-13
22°-13
24°-12
25°-13
  • Avoirs en devises 24330,5
  • (14/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40193 DT
  • (14/04)
  • 1 $ = 2,90392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/04)     2169,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/04)   28082 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>