اتفاق تونسي ايطالي على تنظيم يوم اقتصادي وتظاهرة ثقافية حول "العلاقات التاريخية بين مدينتي المهدية ومازارا ديل فالو" خلال شهر سبتمبر 2026

تم الاتفاق، خلال جلسة عمل عقدها قنصل تونس بـ"بلارمو" مع رئيس بلدية مدينة "مازارا ديل فالو" الإيطالية، على تنظيم تظاهرة ثقافية حول "العلاقات التاريخية بين مدينتي المهدية ومازارا ديل فالو"، وذلك خلال شهر سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين من تونس وصقلية.كما تم، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار متابعة مشاغل الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية ببلارمو، الاتفاق على تنظيم يوم اقتصادي حول "واقع وآفاق التعاون في قطاع الصيد البحري"، وفق بلاغ نُشر اليوم الأربعاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية.وكان اللقاء مناسبة لطرح مشاغل الجالية التونسية المقيمة بالمدينة، والنظر في السبل الكفيلة بمزيد الإحاطة بها ودمجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة أساسا بشهادة الإقامة وتذليل الصعوبات الإدارية، خاصة بالنسبة للبحارة التونسيين.كما تمّ التباحث بشأن وضعية "دار تونس" بمدينة "مازارا ديل فالو"، التي تخضع حاليا لأشغال، والنظر في الآليات الكفيلة بمزيد تطوير أنشطتها مستقبلا.وتم، بالمناسبة، زيارة مقر المدرسة التونسية بالمدينة، حيث اطّلع القنصل التونسي عن كثب على ظروف التدريس والإصلاحات والتحسينات الجارية بالمقر، وذلك بفضل تدخل البعثة القنصلية بالتنسيق مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بالجهة.كما شملت الزيارة مقر المؤسسة الخيرية الإيطالية "Fondazione San Vito Onlus"، حيث تم الاطلاع على الأنشطة والخدمات التي توفرها لفائدة المهاجرين من مختلف الجنسيات، ولا سيما مشروع "Progetto Donna" الذي تشارك فيه مجموعة من الأمهات التونسيات الناشطات في مجال الخياطة والحرف اليدوية.ذكرى