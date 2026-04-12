تجارة خارجية: العجز التجاري يتفاقم إلى 5232,7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول 2026
سجّل العجز التجاري لتونس ارتفاعًا ليبلغ 5232,7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل 5049,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
أسباب العجز التجاريويُعزى هذا العجز أساسًا إلى:
* منتجات الطاقة: 2990,4- مليون دينار
* المواد الخام والمنتجات النصفية: 1601,4- مليون دينار
* السلع الإنتاجية: 977- مليون دينار
* السلع الاستهلاكية: 462,2- مليون دينار
في المقابل، سجلت المواد الغذائية فائضًا بقيمة 798,3 مليون دينار.
وبلغ معدل التغطية 75,7% مقابل 75,2% خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
كما تراجع العجز التجاري دون احتساب الطاقة إلى 2242,3 مليون دينار، في حين بلغ العجز الطاقي 2990,4 مليون دينار.
ارتفاع الصادرات بنسبة 6,1%ارتفعت الصادرات بنسبة 6,1% لتبلغ 16266,8 مليون دينار، مدفوعة بـ:
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+10,6%)
* القطاع الفلاحي والغذائي (+16,1%)، خاصة زيت الزيتون
* قطاع الطاقة (+6,2%)
في المقابل، تراجعت صادرات:
* التعدين والفوسفاط (-20,3%)
* النسيج والملابس (-5%)
الشركاء التجاريوناستحوذ الاتحاد الأوروبي على 71,5% من الصادرات، مع ارتفاع نحو:
* فرنسا (+10,6%)
* إيطاليا (+4%)
* ألمانيا (+3,3%)
في حين تراجعت الصادرات نحو:
* هولندا واليونان
أما عربيا، فقد ارتفعت الصادرات نحو:
* مصر (+52,9%)
* السعودية (+80,6%)
وتراجعت نحو:
* المغرب والجزائر وليبيا
ارتفاع الواردات بنسبة 5,5%بلغت الواردات 21499,5 مليون دينار، بزيادة 5,5%، وشملت الزيادة:
* المواد الغذائية (+13,9%)
* السلع الإنتاجية (+5,3%)
* الطاقة (+4,2%)
* السلع الاستهلاكية والمواد الأولية
تطور الواردات حسب الشركاءمثّل الاتحاد الأوروبي 45,2% من الواردات، مع ارتفاع من:
* فرنسا (+21,9%)
* إيطاليا (+13,8%)
وتراجع من:
* إسبانيا واليونان
وخارج أوروبا، ارتفعت الواردات من:
* تركيا (+6,3%)
* الهند (+39,5%)
في المقابل، تراجعت من:
* روسيا (-61,6%)
* الصين (-7,3%)
