Babnet   Latest update 14:14 Tunis

تجارة خارجية: العجز التجاري يتفاقم إلى 5232,7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b0c3609b4f9.60259995_mgjelnqfhpiko.jpg>
Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 14:05
      
سجّل العجز التجاري لتونس ارتفاعًا ليبلغ 5232,7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل 5049,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

أسباب العجز التجاري

ويُعزى هذا العجز أساسًا إلى:

* منتجات الطاقة: 2990,4- مليون دينار

* المواد الخام والمنتجات النصفية: 1601,4- مليون دينار
* السلع الإنتاجية: 977- مليون دينار
* السلع الاستهلاكية: 462,2- مليون دينار

في المقابل، سجلت المواد الغذائية فائضًا بقيمة 798,3 مليون دينار.

وبلغ معدل التغطية 75,7% مقابل 75,2% خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

كما تراجع العجز التجاري دون احتساب الطاقة إلى 2242,3 مليون دينار، في حين بلغ العجز الطاقي 2990,4 مليون دينار.

ارتفاع الصادرات بنسبة 6,1%

ارتفعت الصادرات بنسبة 6,1% لتبلغ 16266,8 مليون دينار، مدفوعة بـ:

* الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+10,6%)
* القطاع الفلاحي والغذائي (+16,1%)، خاصة زيت الزيتون
* قطاع الطاقة (+6,2%)

في المقابل، تراجعت صادرات:

* التعدين والفوسفاط (-20,3%)
* النسيج والملابس (-5%)

الشركاء التجاريون

استحوذ الاتحاد الأوروبي على 71,5% من الصادرات، مع ارتفاع نحو:

* فرنسا (+10,6%)
* إيطاليا (+4%)
* ألمانيا (+3,3%)

في حين تراجعت الصادرات نحو:

* هولندا واليونان

أما عربيا، فقد ارتفعت الصادرات نحو:

* مصر (+52,9%)
* السعودية (+80,6%)

وتراجعت نحو:

* المغرب والجزائر وليبيا

ارتفاع الواردات بنسبة 5,5%

بلغت الواردات 21499,5 مليون دينار، بزيادة 5,5%، وشملت الزيادة:

* المواد الغذائية (+13,9%)
* السلع الإنتاجية (+5,3%)
* الطاقة (+4,2%)
* السلع الاستهلاكية والمواد الأولية

تطور الواردات حسب الشركاء

مثّل الاتحاد الأوروبي 45,2% من الواردات، مع ارتفاع من:

* فرنسا (+21,9%)
* إيطاليا (+13,8%)

وتراجع من:

* إسبانيا واليونان

وخارج أوروبا، ارتفعت الواردات من:

* تركيا (+6,3%)
* الهند (+39,5%)

في المقابل، تراجعت من:

* روسيا (-61,6%)
* الصين (-7,3%)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327306

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:53
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
24°-14
22°-12
19°-13
21°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>