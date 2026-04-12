تونس تشارك في بطولة إفريقيا للجودو بكينيا بـ11 رياضيا
تشارك تونس في بطولة إفريقيا للجودو للأكابر والكبريات التي ستحتضنها نيروبي من 24 إلى 26 أفريل الجاري، بوفد يضم 11 رياضيا (8 فتيات و3 فتيان).
تركيبة المنتخب التونسيوأوضح شمس الدين الأحمر أن العناصر الوطنية المشاركة هي:
أميمة البديوي ونرجس الهداجي (دون 48 كلغ)،
رحمة الطيبي (دون 52 كلغ)،
مريم جمور (دون 57 كلغ)،
مرام جمور (دون 63 كلغ)،
أريج عقاب (دون 78 كلغ)،
سوار الذوادي وزينب الطرودي (+78 كلغ)،
إلى جانب علاء الدين بن شلبي (دون 73 كلغ)،
عبد العزيز بن عمار (دون 90 كلغ)،
وقصي بن غرس (دون 100 كلغ).
مسابقات فردية وجماعيةوأشار إلى أن البطولة ستشمل مسابقات فردية وأخرى للفرق المختلطة، حيث سيشارك منتخب الذكور بثلاثي، في انتظار استكمال تركيبة منتخب الإناث لمسابقة الفرق.
تحضيرات مكثفةوأكد أن المنتخب أجرى تربصات تحضيرية، شملت:
* معسكرين بعين دراهم خلال شهري فيفري ومارس
* تربص منتخب الإناث بألمانيا من 1 إلى 7 أفريل
* تربص منتخب الذكور بالمجر من 29 مارس إلى 4 أفريل
اللمسات الأخيرة قبل السفروسيواصل المنتخب تحضيراته بصفة جماعية إلى غاية 18 أفريل بقاعة الجودو بالحي الوطني الرياضي للشباب بالمنزه، قبل التحول إلى نيروبي يوم 20 أفريل.
