Babnet   Latest update 12:34 Tunis

تونس تشارك في بطولة إفريقيا للجودو بكينيا بـ11 رياضيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69db7895caedb8.22819667_honmqepjlgfik.jpg>
Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 11:47
      
تشارك تونس في بطولة إفريقيا للجودو للأكابر والكبريات التي ستحتضنها نيروبي من 24 إلى 26 أفريل الجاري، بوفد يضم 11 رياضيا (8 فتيات و3 فتيان).

تركيبة المنتخب التونسي

وأوضح شمس الدين الأحمر أن العناصر الوطنية المشاركة هي:
أميمة البديوي ونرجس الهداجي (دون 48 كلغ)،
رحمة الطيبي (دون 52 كلغ)،

مريم جمور (دون 57 كلغ)،
مرام جمور (دون 63 كلغ)،
أريج عقاب (دون 78 كلغ)،
سوار الذوادي وزينب الطرودي (+78 كلغ)،
إلى جانب علاء الدين بن شلبي (دون 73 كلغ)،
عبد العزيز بن عمار (دون 90 كلغ)،
وقصي بن غرس (دون 100 كلغ).

مسابقات فردية وجماعية

وأشار إلى أن البطولة ستشمل مسابقات فردية وأخرى للفرق المختلطة، حيث سيشارك منتخب الذكور بثلاثي، في انتظار استكمال تركيبة منتخب الإناث لمسابقة الفرق.

تحضيرات مكثفة

وأكد أن المنتخب أجرى تربصات تحضيرية، شملت:

* معسكرين بعين دراهم خلال شهري فيفري ومارس
* تربص منتخب الإناث بألمانيا من 1 إلى 7 أفريل
* تربص منتخب الذكور بالمجر من 29 مارس إلى 4 أفريل

اللمسات الأخيرة قبل السفر

وسيواصل المنتخب تحضيراته بصفة جماعية إلى غاية 18 أفريل بقاعة الجودو بالحي الوطني الرياضي للشباب بالمنزه، قبل التحول إلى نيروبي يوم 20 أفريل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327302

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:53
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
24°-14
22°-12
19°-13
21°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>