الديوان الوطني للأعلاف يضبط أسعار بيع الذرة العلفية المعبأة وإجراءات التزود بها

أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار وإجراءات بيع مادة الذرة العلفية المعبأة في أكياس، وذلك انطلاقاً من مراكزه بكل من مساكن (سوسة)، وسيدي بوزيد، وصفاقس، لفائدة مختلف الفاعلين في قطاع الإنتاج الحيواني.وأفاد الديوان، في بلاغ تم نشره مؤخرا، أن هذه الأسعار، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 10 أفريل الجاري، تستهدف مربي الدواجن والمجترات والشركات التعاونية والمجامع التنموية الفلاحية إضافة إلى مراكز تجميع الحليب ومصنعي وتجار الأعلاف الملتزمين بكراس الشروط المنظم للقطاع.وبمقتضى هذا البلاغ، حُدد سعر البيع للعموم للذرة العلفية الكاملة أكياس 50 كغ( سعر الطن بـ 880 ديناراً، أي ما يعادل 44 ديناراً للكيس الواحد )، وسعرالذرة العلفية الخالصة والمرحية أكياس 50 كغ(سعر الطن بـ 920 ديناراً، أي ما يعادل 46 ديناراً للكيس الواحد) .وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي، دعا الديوان الحرفاء الراغبين في التزود بهذه المواد إلى القيام بعمليات الخلاص المسبق عبر التحويل أو الإيداع البنكي والبريدي في الحسابات الجارية التابعة له (البريد التونسي أو البنك الوطني الفلاحي).ويتعين على المعنيين الاستظهار بأصل وصل الخلاص لدى المكلفين بمخازن الديوان (مخزن خزان بن حميدة بمساكن ومخزن الطاهر التليلي بسيدي بوزيد ومركز بوشرارة بصفاقس) لتسلم الكميات المطلوبة في حدود المبالغ المدفوعة.كما وضع الديوان على ذمة المهنيين آلية لتقديم الطلبات إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمصلحة التجارية المركزية، مع ضرورة تحديد الكميات المطلوبة وإرفاق الطلب بنسخة رقمية من وصل الخلاص.وأشار البلاغ ،إلى أن تزويد الهياكل المهنية التي تربطها اتفاقيات مبرمة مع الديوان الوطني للأعلاف سيتواصل وفق التراتيب والإجراءات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.