Babnet   Latest update 12:34 Tunis

ولاية تونس: رفع 2120 مخالفة اقتصادية وإصدار 8 قرارات غلق خلال الثلاثي الأول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eae5592998f4.27341195_ohjfmenklqpig.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 11:33 قراءة: 1 د, 24 ث
      
رفعت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لـالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2120 مخالفة اقتصادية شملت مختلف القطاعات، مع إصدار 8 قرارات غلق لمحلات تجارية.



وأفادت سهام المبروك، المديرة الجهوية للتجارة في تصريح ل/وات/ ، أنه تم تسخير 112 فريقا مدعومة بـ92 فريقا مشتركا من المصالح الأمنية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والديوانة والأبحاث العدلية، لتنفيذ 2872 عملية مراقبة.

أبرز المخالفات المسجلة

وشملت التجاوزات المسجلة ممارسات تتعلق بـالاحتكار والمضاربة والزيادات غير القانونية والترفيع في الأسعار، إضافة إلى إخلالات في البيوعات بالتخفيض ومخالفات في الجودة والغش التجاري.

وتوزعت المخالفات على النحو التالي:

* 204 مخالفات في الاحتكار والمضاربة
* 725 مخالفة في الزيادات غير القانونية
* 43 مخالفة في مجال الدعم
* 202 مخالفة تتعلق بنزاهة المعاملات التجارية
* 420 مخالفة إضافية في نفس المجال

القطاعات الأكثر تسجيلا للتجاوزات

سجلت أعلى المخالفات في قطاع الخضر والغلال بـ627 مخالفة، تليه المواد الغذائية بـ522 مخالفة، ثم الدواجن والبيض بـ263 مخالفة.

كما تم تسجيل:

* 111 مخالفة في قطاع الأسماك
* 108 مخالفات في قطاع اللحوم
* 112 مخالفة في المقاهي والمطاعم
* 92 مخالفة في قطاع التبغ
* 95 مخالفة في الملابس والأحذية
* 89 مخالفة في المخابز والمرطبات

حجز كميات هامة من المواد

وقامت فرق المراقبة بـحجز كميات من المواد موضوع المخالفات، من بينها:

* 11 طنا من الخضر والغلال
* 76 ألف بيضة
* 21 طنا من الفرينة المدعمة ومشتقات الحبوب
* 3.5 أطنان من الفواكه الجافة
* 200 كلغ من لحوم الدواجن
* 1.5 طن من السكر

قرارات غلق لمحلات تجارية

وفي إطار التصدي للتجاوزات، أصدر والي تونس، باقتراح من الإدارة الجهوية، 8 قرارات غلق لمحلات تجارية بسبب الزيادات المشطة في الأسعار، خاصة في مناطق العوينة وعين زغوان والكرم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327298

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:53
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
24°-14
22°-12
19°-13
21°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>