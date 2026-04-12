زيت الزيتون التونسي يشرع في اكتساح السوق البرازيلية من بوابة معرض "أنوغا سيليكت" بساو باولو

سجّل زيت الزيتون التونسي دخولاً استراتيجياً إلى السوق البرازيلية الواعدة، من خلال مشاركة متميزة لأربع علامات تجارية وطنية في معرض "أنوغا سيليكت البرازيل" بمدينة ساو باولو، الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء 7 أفريل 2026.

وتأتي هذه المشاركة، التي أطّرتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، في إطار خطة تونسية تهدف إلى تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية الوطنية إلى أسواق أمريكا اللاتينية، وكسب قنوات توزيع مباشرة داخل قطاع التجزئة البرازيلي الضخم.


اقتحام السوق البرازيلية

أعلن المستشار حسن السعداني، رئيس المكتب التجاري والقنصلي التونسي في ساو باولو، عن وصول أولى شحنات زيت الزيتون التونسي (علامة Rivière d'Or) إلى البرازيل تزامناً مع فعاليات المعرض، في خطوة تمثل تدشيناً رسمياً لعمليات التصدير نحو هذه السوق.


وأكد السعداني أن زيت الزيتون التونسي ليس مجرد منتج فلاحي، بل هو "تاريخ وثقافة وجسر اقتصادي" يربط تونس بالعالم، مشدداً على أن وجود أربع علامات تونسية وهي ("ريفير دور"، "نيشين"، "تيزورو ديل ريو"، و"لحنيّة") يعكس الثقة في جودة المنتج التونسي وقدرته التنافسية عالمياً.

تطلعات نحو التوسع

تسعى الشركات التونسية المشاركة إلى استغلال منصة "أنوغا" للتعريف بخصائص الزيت التونسي، الذي يصنف من بين الأجود عالمياً، وذلك بهدف ترسيخ العلامات التجارية عبر بناء هوية قوية للمنتج التونسي لدى المستهلك البرازيلي وكذلك توسيع قاعدة العملاء من خلال النفاذ إلى سلاسل التوزيع المتوسطة والصغيرة والمساحات الكبرى علاوة على فهم ثقافة الاستهلاك بملاءمة طرق التعبئة والتسويق مع متطلبات السوق المحلية في البرازيل.

من جانبه، صرّح رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ويليام أديب ديب، بأن الاهتمام بالمنتجات العربية، وفي مقدمتها المنتجات التونسية، يشهد نمواً متصاعداً، مؤكداً أن السمعة الطيبة لهذه المنتجات تفتح آفاقاً واسعة لإبرام صفقات تجارية كبرى تعزز الميزان التجاري.

ويُعدّ معرض "أنوغا سيليكت البرازيل" بوابة حيوية للمصدرين التونسيين الراغبين في تنويع وجهاتهم التصديرية خارج الأسواق التقليدية، مستفيدين من تنامي الطلب العالمي على زيت الزيتون عالي الجودة الذي تميزت تونس بإنتاجه وتصديره.

يشار إلى أن الحكومة البرازيلية اقرت إعفاءً جمركياً كلياً لواردات زيت الزيتون البكر التونسي.

وبدأ العمل بهذا القرار رسمياً منذ 14 مارس 2025 اذ تم إلغاء الأداءات الجمركية تماماً، حيث انخفضت من 9 بالمائة إلى 0 بالمائة ليشمل الإعفاء بشكل أساسي زيت الزيتون البكر الممتاز
