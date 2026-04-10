بنزرت: والي الجهة يدعو إلى التصدي للبناء الفوضوي والتنفيذ الصارم لقرارات الهدم والازالة

دعا والي بنزرت، سالم بن يعقوب، خلال جلسة عمل التأمت اليوم الجمعة بمقر الولاية، كافة السلط المحلية والبلدية إلى تفعيل الاجراءات القانونية من أجل التصدي لكل الخروقات بالمناطق الراجعة لهم بالنظر، ولاسيما في مجال التصدي للبناء الفوضوي والاعتداء على الملك العمومي البحري والغابي والترابي وأيضا الخاص، وبالتوازي مع تعزيز العمل الإستباقي والتنفيذ الصارم لقرارات الهدم والازالة على الجميع دون إستثناء.ووفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، شدّد الوالي، خلال الجلسة التي حضرها الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد وكافة المعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير بلديات الجهة والقيادات الأمنية وممثلي المصالح الادارية والفنية ذات العلاقة، على أهمية تفعيل إجراءات الإشعار الفوري بشأن أي حضيرة أشغال أو بناية بصدد الإنشاء من أجل تسريع التدخل الميداني لإزالة المخالفة في الابان، وعلى ضرورة العمل على تقليص الاجراءات التي قد تعيق تنفيذ تلك االقرارات الردعية بالسرعة المطلوبة، والتسريع في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وتنفيذ قرارات التصفيف البلدي، والتصدي لظاهرة تقسيم العقارات وبيعها دون تقسيمات عمرانية،.وأشار إلى أنّه تم، في هذا الإطار، إحداث "فريق عمل قطاعي" يضم ممثلي جميع المصالح من سلط جهوية ومحلية وبلدية وأمنية وإدارية وفنية، مع توفير التجهيزات والمعدات والوسائل اللوجستية الواجبة للتصدي بفاعلية أكبر لظاهرة البناء العشوائي، وفق تعبيره.من جانبهم، أكد الحضور على جاهزيتهم الكاملة لمزيد تفعيل الإجراءات الردعية تجاه جميع المخالفين في إطار واجب المسؤوليات والنصوص القانونية، ومزيد التنسيق الجماعي، ورفع نسق المراقبة والمعاينة والاشعار الآني والحجز، وتنفيذ المحاضر وقرارات الهدم والازالة، مع عدم استثناء المقاولات المكلفة بإنجاز البناءات الفوضوية واتخاذ التدابير الردعية تجاهها.