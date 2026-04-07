المنتخب التونسي للكبريات يلاقي البينين وجزر القمر وديا يومي 12 و16 افريل

يلاقي المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية منتخبي البينين وجزر القمر وديا في تونس يومي 12 و16 افريل الجاري، وفق ما أعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء.ووجه المدرب الوطني وليد قروم الدعوة ل26 لاعبة للمشاركة في التربص الذي سيجرى تحسبا للمباراتين المذكورتين.وتتألف قائمة اللاعبات المدعوات من:في حراسة المرمى: منال محمود (موناكو الفرنسي) سليمة جبراني (يوكسيكيفا سبور التركي) ريهام بوقرة (الجمعية النسائية بالساحل)، درصاف مكدس (ميتز الفرنسي)في الدفاع: شيماء عباسي (نيوم السعودي)، مريم برهومي (بنك الاسكان)، سامية عوني (هو شي منه سيتي الفيتنامي)، دالية قرباع (باريس اف سي الفرنسي)، ياسمين خنشوش (هيرا يونايتد الفرنسي)، نورهان بالتومي (روديز الفرنسي)، اليانا طويهري (ميتز الفرنسي)، نورة نوحايلي (الوداد البيضاوي المغربي).في وسط الميدان: آمنة قمبار (كاروج السويسري)، سلمى مرزوقي (بنك الاسكان)، صباح الشايك (نادي روسات الفرنسي)، وداد الماجري (بعث بوحجلة)، سناء قرمازي (لومان الفرنسي)، يسرى بالحاج (غرونوبل الفرنسي)، سارة بن مبارك (مولهاوس الفرنسي)في الهجوم: صابرين اللوزي (الكمار الهولندي)، مريم حويج (يوكسيكوفا التركي)، اماني محمود (بوتسدام الالماني)، ياسمين بن عايشة (نيم الفرنسي)، سنية عماري (مونتوبان الفرنسي)، مريم بن يحيى (اوكسير الفرنسي)، آنا لطيفة (بوخوم الالماني)