مجلس هيئة الانتخابات يصادق على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاســـــة المجالس الجهوية والمحليــة

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الإثنين، على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاســـــة المجالس الجهوية والمحليــــــــة والتي تم تنظيمها أمس الأحد بكامل ولايـات الجمهورية، وفق ما صرح به الناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي المنصري.

وأضاف المنصري، أن المجلس أذن بنشر قرار النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة وإعلام الأطراف المعنيــــة بهذه النتائج، مشيرا الى أن القرعة تهم الفترة الممتدة بين 5 جوان الى غاية 1 سبتمبر 2026 .


وأكد أن العملية تمت تحت إشراف الهيئة وكامل أعضائها بدون أن يتم تسجيل أي شغور، وأفضت إلى صعود 44 شابا في رئاسة المجالس وعضويتها، إضافة الى تسجيل صعود 38 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة في عضوية المجالس.
 

كما صادق ، وفق المصدر ذاته، على مشروع تقرير الهيئة حول الانتخابات التّشريعيّة الجُزئيّة ببنزرت وتوزر، وسحب الوكالة بالمهدية التي تم تنظيما سنة 2025 ، والإذن بإحالته إلى الجهات المعنية ونشره لاحقا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة.

وصادق على دليل إجراءات التصرف في الأصول المادية الثابتــــة للهيئة وعلى تقرير الجرد النهائي للأصول المادية واللامادية للسنة المحاسبية 2025.

كما أفاد المنصري بأنه تم أيضا خلال الاجتماع الذى أشرف عليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، عرض ٱخر تحضيرات الهيئة لانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية يوم 15 جوان الجاري والاستعداد ليوم الاقتراع 28 جوان 2026.

وأوضح أن الحملة الانتخابية ستستمر الى غاية 26 جوان ،لافتا إلى أن القائمة الكاملة للمترشحين موجودة على الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 
 

