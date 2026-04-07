وحدات الحرس البحري تنقد بحارا تعطّل قاربه في عرض سواحل قليبية

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بقليبية من ولاية نابل، فجر اليوم الثلاثاء، من إنقاذ بحار تعطّل محرك قاربه في عرض البحر، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.وأوضح المصدر ذاته أن البحار غادر ميناء قليبية في رحلة صيد منذ صباح أمس الاثنين، إلّا أن محرك القارب تعطّل وجرفته التيارات البحرية على بعد 25 ميلا عن الميناء، مع فقدان الاتصال به، مؤكدا أنّه تم تسخير كافة المجهودات للبحث عنه في وقت قياسي بعد تلقي اشعار من قبل عائلته ليتم العثور عليه في حالة صحية جيدة.وبخصوص البحارة المفقودين الذين غادروا ميناء قليبية منذ 24 فيفري الفارط على متن مركب صيد، أفاد نفس المصدر بأن باخرة عسكرية مجهزة بمعدات خاصة بأعماق البحر، ووحدات تابعة للحرس البحري بقليبية، ومركب تابع لأهالي المفقودين انطلقت منذ فجر اليوم في عمليات التمشيط والبحث، علما أنّ وحدات الحرس البحري قد انطلقت منذ غرة مارس الفارط في عمليات التمشيط الأولى على إثر تلقيها بلاغ يفيد بفقدان مركب صيد في عمق البحر على متنه 6 بحار، ولم يتم العثور على المفقودين رغم دعم الجهود بطائرة عسكرية ومراكب تابعة لخفر السواحل بقليبية.