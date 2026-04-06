الرابطة الثانية: برنامج الجولة 22
كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستُجرى على دفعتين يومي السبت 11 والاثنين 13 أفريل الجاري، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.
السبت 11 أفريل 2026المجموعة الثانية:
النادي القربي – جمعية أريانة (ملعب قربة)*
القلعة الرياضية – نسر جلمة (ملعب القلعة الصغرى)*
سبورتينغ المكنين – الملعب القابسي (ملعب المكنين)*
أولمبيك سيدي بوزيد – جندوبة الرياضية (ملعب المكناسي)*
مستقبل القصرين – تقدم ساقية الداير (ملعب القصرين)*
أمل بوشمة – اتحاد قصور الساف (ملعب بوشمة)*
قوافل قفصة – هلال الرديف (ملعب محمد رواشد بقفصة)*
الاثنين 13 أفريل 2026المجموعة الأولى:
سبورتينغ بن عروس – كوكب عقارب (ملعب بن عروس)*
نادي حمام الأنف – جمعية مقرين (ملعب حمام الأنف)*
اتحاد بوسالم – هلال مساكن (ملعب بوسالم)*
أمل حمام سوسة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة (ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة)*
مكارم المهدية – الهلال الشابي (ملعب أحمد خواجة بالمهدية)*
بعث بوحجلة – سكك الحديد الصفاقسي (ملعب بوحجلة)*
المحيط القرقني – اتحاد تطاوين (ملعب 2 مارس بصفاقس)*
