الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 21
دارت الدفعة الثانية من مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن تغييرات هامة في ترتيب المجموعتين الأولى والثانية.
المجموعة الأولى
نتائج المبارياتالأحد 5 أفريل 2026
* اتحاد بوسالم 0 – 1 أمل حمام سوسة
* هلال مساكن 0 – 0 بعث بوحجلة
* الهلال الشابي 2 – 0 نادي حمام الأنف
* كوكب عقارب 0 – 0 مكارم المهدية
* اتحاد تطاوين 3 – 0 الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
السبت 4 أفريل 2026
* جمعية مقرين 1 – 1 محيط قرقنة
* سكك الحديد الصفاقسي 0 – 2 سبورتينغ بن عروس
الترتيب1. أمل حمام سوسة – 45 نقطة
2. اتحاد تطاوين – 41 نقطة
3. نادي حمام الأنف – 40 نقطة
4. سكك الحديد الصفاقسي – 33 نقطة
5. سبورتينغ بن عروس – 30 نقطة
6. هلال مساكن – 30 نقطة
7. جمعية مقرين – 26 نقطة
8. بعث بوحجلة – 26 نقطة
9. مكارم المهدية – 26 نقطة
10. محيط قرقنة – 23 نقطة
11. الهلال الشابي – 23 نقطة
12. اتحاد بوسالم – 20 نقطة
13. كوكب عقارب – 18 نقطة
14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – 14 نقطة
المجموعة الثانية
نتائج المبارياتالأحد 5 أفريل 2026
* الملعب القابسي 2 – 1 قوافل قفصة
* اتحاد قصور الساف 4 – 2 أولمبيك سيدي بوزيد
السبت 4 أفريل 2026
* جندوبة الرياضية 2 – 2 جمعية أريانة
* نسر جلمة 1 – 1 سبورتينغ المكنين
* مستقبل القصرين 1 – 0 النادي القربي
* تقدم ساقية الداير 5 – 0 القلعة الرياضية
* هلال الرديف 2 – 0 أمل بوشمة
الترتيب1. تقدم ساقية الداير – 46 نقطة
2. الملعب القابسي – 41 نقطة
3. مستقبل القصرين – 40 نقطة
4. جمعية أريانة – 30 نقطة
5. اتحاد قصور الساف – 29 نقطة
6. النادي القربي – 27 نقطة
7. هلال الرديف – 27 نقطة
8. قوافل قفصة – 26 نقطة
9. جندوبة الرياضية – 26 نقطة
10. أمل بوشمة – 25 نقطة
11. القلعة الرياضية – 23 نقطة
12. سبورتينغ المكنين – 22 نقطة
13. نسر جلمة – 22 نقطة
14. أولمبيك سيدي بوزيد – 14 نقطة
