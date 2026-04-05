الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 21

Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 16:58
      
دارت الدفعة الثانية من مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن تغييرات هامة في ترتيب المجموعتين الأولى والثانية.

المجموعة الأولى

نتائج المباريات

الأحد 5 أفريل 2026


* اتحاد بوسالم 0 – 1 أمل حمام سوسة
* هلال مساكن 0 – 0 بعث بوحجلة
* الهلال الشابي 2 – 0 نادي حمام الأنف
* كوكب عقارب 0 – 0 مكارم المهدية
* اتحاد تطاوين 3 – 0 الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة

السبت 4 أفريل 2026

* جمعية مقرين 1 – 1 محيط قرقنة
* سكك الحديد الصفاقسي 0 – 2 سبورتينغ بن عروس

الترتيب

1. أمل حمام سوسة – 45 نقطة
2. اتحاد تطاوين – 41 نقطة
3. نادي حمام الأنف – 40 نقطة
4. سكك الحديد الصفاقسي – 33 نقطة
5. سبورتينغ بن عروس – 30 نقطة
6. هلال مساكن – 30 نقطة
7. جمعية مقرين – 26 نقطة
8. بعث بوحجلة – 26 نقطة
9. مكارم المهدية – 26 نقطة
10. محيط قرقنة – 23 نقطة
11. الهلال الشابي – 23 نقطة
12. اتحاد بوسالم – 20 نقطة
13. كوكب عقارب – 18 نقطة
14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – 14 نقطة

المجموعة الثانية

نتائج المباريات

الأحد 5 أفريل 2026

* الملعب القابسي 2 – 1 قوافل قفصة
* اتحاد قصور الساف 4 – 2 أولمبيك سيدي بوزيد

السبت 4 أفريل 2026

* جندوبة الرياضية 2 – 2 جمعية أريانة
* نسر جلمة 1 – 1 سبورتينغ المكنين
* مستقبل القصرين 1 – 0 النادي القربي
* تقدم ساقية الداير 5 – 0 القلعة الرياضية
* هلال الرديف 2 – 0 أمل بوشمة

الترتيب

1. تقدم ساقية الداير – 46 نقطة
2. الملعب القابسي – 41 نقطة
3. مستقبل القصرين – 40 نقطة
4. جمعية أريانة – 30 نقطة
5. اتحاد قصور الساف – 29 نقطة
6. النادي القربي – 27 نقطة
7. هلال الرديف – 27 نقطة
8. قوافل قفصة – 26 نقطة
9. جندوبة الرياضية – 26 نقطة
10. أمل بوشمة – 25 نقطة
11. القلعة الرياضية – 23 نقطة
12. سبورتينغ المكنين – 22 نقطة
13. نسر جلمة – 22 نقطة
14. أولمبيك سيدي بوزيد – 14 نقطة
  • Radio Diwan
