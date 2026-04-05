الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 21

دارت الدفعة الثانية من مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن تغييرات هامة في ترتيب المجموعتين الأولى والثانية.* اتحاد بوسالم 0 – 1 أمل حمام سوسة* هلال مساكن 0 – 0 بعث بوحجلة* الهلال الشابي 2 – 0 نادي حمام الأنف* كوكب عقارب 0 – 0 مكارم المهدية* اتحاد تطاوين 3 – 0 الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة* جمعية مقرين 1 – 1 محيط قرقنة* سكك الحديد الصفاقسي 0 – 2 سبورتينغ بن عروس1. أمل حمام سوسة – 45 نقطة2. اتحاد تطاوين – 41 نقطة3. نادي حمام الأنف – 40 نقطة4. سكك الحديد الصفاقسي – 33 نقطة5. سبورتينغ بن عروس – 30 نقطة6. هلال مساكن – 30 نقطة7. جمعية مقرين – 26 نقطة8. بعث بوحجلة – 26 نقطة9. مكارم المهدية – 26 نقطة10. محيط قرقنة – 23 نقطة11. الهلال الشابي – 23 نقطة12. اتحاد بوسالم – 20 نقطة13. كوكب عقارب – 18 نقطة14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – 14 نقطة* الملعب القابسي 2 – 1 قوافل قفصة* اتحاد قصور الساف 4 – 2 أولمبيك سيدي بوزيد* جندوبة الرياضية 2 – 2 جمعية أريانة* نسر جلمة 1 – 1 سبورتينغ المكنين* مستقبل القصرين 1 – 0 النادي القربي* تقدم ساقية الداير 5 – 0 القلعة الرياضية* هلال الرديف 2 – 0 أمل بوشمة1. تقدم ساقية الداير – 46 نقطة2. الملعب القابسي – 41 نقطة3. مستقبل القصرين – 40 نقطة4. جمعية أريانة – 30 نقطة5. اتحاد قصور الساف – 29 نقطة6. النادي القربي – 27 نقطة7. هلال الرديف – 27 نقطة8. قوافل قفصة – 26 نقطة9. جندوبة الرياضية – 26 نقطة10. أمل بوشمة – 25 نقطة11. القلعة الرياضية – 23 نقطة12. سبورتينغ المكنين – 22 نقطة13. نسر جلمة – 22 نقطة14. أولمبيك سيدي بوزيد – 14 نقطة