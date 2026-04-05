ارتفاع بنسبة 31.5 بالمائة في وتيرة الاتصالات بمركز الارشاد الجبائي عن بعد خلال الربع الأول من سنة 2026

سجل نشاط مركز الإرشاد الجبائي عن بعد، التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع عدد المكالمات الواردة بنسبة 31.51 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز لشهر مارس 2026، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " إنستغرام"، إلى أن إجمالي المكالمات المسجلة منذ بداية العام الجاري بلغ 8362 مكالمة، تضمنت ما يزيد عن 10348 سؤالاً.كما أبرزت المعطيات نجاعة في الأداء بلغت 99.9 بالمائة كنسبة للإجابات الحينية، مع تسجيل معدل رضا لدى المتصلين ناهز 84.6 بالمائة.أظهر التوزيع للأسئلة المطروحة حسب المواضيع تركيزاً كبيراً على آليات الرقمنة والضرائب المباشرة، حيث استأثرت منظومة "تاج" (TAJ) بالنصيب الأكبر من الاستفسارات بنسبة 17.83 بالمائة تليها الأسئلة المتعلقة بـ الضريبة على الشركات بنسبة 12.55 بالمائة ثم الضريبة على الدخل في المرتبة الثالثة بنسبة 9.8 بالمائة .وعلى صعيد نوعية المرتفقين، كشفت البيانات عن تقارب كبير في نسب التفاعل بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، إذ وجه الأشخاص الطبيعيون 1230 سؤالاً (أي بنسبة 50.1%)، مقابل 1221 سؤالاً للأشخاص المعنويين (بنسبة 49.9%).وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، تصدر قطاع الخدمات قائمة الاستفسارات بنسبة 35 بالمائة في حين توزعت نسبة 47 بالمائة من الأسئلة على بقية المجالات التي تشمل المهن الحرة، الأنشطة التجارية، الصناعية، الفلاحية، والنشاط العقاري.يُذكر، أن شهر مارس المنقضي وحده شهد تسجيل 2451 مكالمة تضمنت 2916 سؤالاً.ويضع المركز الرقم الموحد 81.100.400 كآلية أساسية للتواصل المباشر وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بالأداء، دعماً لمسار الرقمنة والشفافية الإدارية.