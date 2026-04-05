مبادرة من المجتمع المدني لاعادة الحياة لغابات الناظور وتعزيز المجهود الوطني للتشجير

تحت شعار" مع بعضنا نرجعو الحياة لغابتنا " وفي خطوة تكرس التحالف بين الرياضة وحماية البيئة، أعلنت جمعية "We Run Rimel" عن تنظيم حملة تشجير واسعة بنطاق غابات الناظور بولاية بنزرت، وذلك يوم الأحد 12 أفريل 2026.وتهدف هذه المبادرة بحسب المنظمين إلى تعويض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التظاهرات الرياضية من خلال غرس الأشجار، بما يضمن استدامة النظم البيئية التي تحتضن هواة الجري والرياضات الجبلية.وتنجز هذه العملية بدعم من وزارة البيئة عبر برنامج "Ecopact" الممول بصفة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي.وتندرج مبادرة "We Run Rimel " ضمن سياق وطني أوسع، حيث تضع تونس قضية الغطاء الغابي في مقدمة أولوياتها لمجابهة التغيرات المناخية.وتتمثل أبرز ملامح برامج التشجير في تونس حالياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغابات والمراعي الهادفة تونس إلى الرفع من نسبة الكساء الغابي لتصل إلى 15% من مساحة البلاد، مع التركيز على المناطق المتضررة من الحرائق في الشمال والوسط الغربي.كما ترتكز الاستراتيجية الوطنية على برنامج "تونس خضراء" وهو برنامج وطني سنوي ينطلق عادة مع "عيد الشجرة" في شهر نوفمبر، ويستهدف غرس ملايين الشتلات من الأصناف الغابية والرعوية والمثمرة الملائمة للمناخ المحلي.وتعد تظاهرة غابات الناظور نموذجاً للدور المتنامي للجمعيات في معاضدة جهود الدولة (وزارة الفلاحة ووزارة البيئة). فبرنامج "Ecopact"، الذي يدعم هذه الحملة، يمثل آلية لتمويل المشاريع التي تدمج البعد البيئي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الساحلية والغابية الحساسة.وأكد القائمون، على جمعية "We Run Rimel" أن الغاية من هذه الحملة هي "رد الجميل للطبيعة"، مشيرين إلى أن كل شجرة تغرس في غابة الناظور تمثل "نفساً جديداً" وتأكيداً على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة.ودعت الجمعية كافة المتطوعين والنشطاء البيئيين وهواة الطبيعة للمشاركة بكثافة في هذا اليوم التطوعي، لجعل "غابات الناظور" نموذجاً للنجاح في استعادة الغطاء الغابي الوطني.