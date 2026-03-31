中国-非洲发展基金代表团表示对突尼斯多个投资项目感兴趣

本周二，在工业与创新促进署总部，一个由中国-非洲发展基金组成的高级代表团了解了突尼斯的主要优势，特别是在工业、科技和创新领域的情况。这是该代表团为探讨在突尼斯的投资机会而进行的考察活动的一部分。据该署消息，代表团成员包括基金首席代表李士宝、负责人于青（音译）以及负责北非和东非事务的代表处官员付恒（音译）。工业与创新促进署署长奥马尔·布祖瓦达会见了基金代表，副署长及相关机构负责人也出席了会议。双方会谈涉及了为改善突尼斯营商环境而推出的改革措施、针对投资者的税收激励政策，以及支持区域发展的机制。该署还重点介绍了突尼斯卓越的地缘战略位置，称其为连接欧洲、非洲和中东三大市场的真正枢纽，同时强调了该国高素质的人力资源和专业经验，尤其是在高科技附加值领域。会谈还确认了在具有发展潜力的领域的投资机会。访问结束时，基金代表团表示对突尼斯的多个投资项目感兴趣，并确认希望扩大双边合作前景。据悉，中国-非洲发展基金由中国国家开发银行于2007年设立，旨在通过投资基础设施、农业、工业园区和产能合作等战略领域，支持中国企业在非洲的发展，从而为促进当地经济发展和加强中非关系作出贡献。