突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动，

突尼斯共和国驻北京大使馆于昨日（周一）与中国武汉阳逻港务公司合作，在湖北省港口举办了一场经济推广活动，以庆祝一批重达50吨的突尼斯橄榄油出口产品首次运抵该港口。根据突尼斯外交部、移民及海外侨民部所属媒体与传播平台今日（周二）发布的公报，此次活动吸引了湖北省多位重要官员和经济界人士的显著参与，包括省外事办公室、工商会代表，以及该省从事食品进口和分销领域的大型企业代表。使馆公使衔参赞雷姆·阿雅迪在讲话中阐述了橄榄油在突尼斯文化和历史遗产中的重要地位。她还介绍了突尼斯橄榄油的营养、保健和美容特性，及其独特的口感和卓越的品质——这些优势使其多次获得国际大奖。她特别指出，这一重要的突尼斯产品，尤其是在中国市场上，具备强大的出口能力和竞争优势。活动现场还组织了橄榄油品鉴环节，嘉宾们对其品质赞不绝口，并表示愿意与进口突尼斯橄榄油的中国企业签署采购合同，这将有助于加强该产品在区域内的市场地位。他们相信，在中国消费者日益青睐高品质进口食品的背景下，突尼斯橄榄油会受到他们的欢迎。据悉，中国湖北省地处华中地区，具有“战略”地位，是辐射周边省份的关键商业枢纽，能够覆盖约三分之一的中国消费者。