سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي

Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 16:43
      
نظمت سفارة الجمهورية التونسية ببيكين، أمس الإثنين، تظاهرة اقتصادية بميناء مقاطعة "هوباي" الصينية، بالتعاون مع مؤسسة "يوهان يانغلوو"، بمناسبة وصول شحنة تُقدّر بـ 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي، لأول مرة، إلى هذا الميناء.

وشهدت التظاهرة ، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء، المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حضورا بارزا لعدد من أهم المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة "هوباي"، على غرار ممثلي مكتب الشؤون الخارجية وغرفة الصناعة والتجارة، الى جانب ممثلي كبرى المؤسسات الناشطة في مجال توريد وتوزيع المنتجات الغذائية بهذه المقاطعة.


واستعرضت الوزيرة المفوضة بالبعثة ريم العيادي، في كلمتها، أهمية زيت الزيتون في الموروث الثقافي والحضاري لتونس. كما قدّمت عرضا حول خصائصه الغذائية والصحية والتجميلية، وخصوصية مذاقه وجودته العالية التي أهّلته للحصول على عديد الجوائز العالمية، مُنوهة بالقدرة التصديرية والتنافسية العالية التي يتمتع بها هذا المنتوج التونسي الحيوي، خاصة على مستوى السوق الصينية.


كما تم بالمناسبة، تنظيم حصص تذوّق لزيت الزيتون لفائدة الحضور، الذين أبدوا استحسانهم لجودته وعبّرُوا عن استعدادهم لتوقيع عقود شراء مع المؤسسة الصينية المُورّدة لزيت الزيتون التونسي، بما من شأنه تعزيز حضوره بالمنطقة، مؤكّدين ثقتهم في إقبال المستهلكين الصينيين عليه، في ظل انفتاحهم على اقتناء المواد الغذائية المُورّدة ذات الجودة العالية.

يشار الى أن مقاطعة "هوباي" الصينية، تعتبر "استراتيجية" في منطقة الوسط الصينية، ومركزا رئيسيا وحيويا للعمليات التجارية مع المقاطعات المجاورة، بما يتيح النفاذ إلى حوالي ثلث المستهلكين الصينيين.
