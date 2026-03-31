وصول شحنة بـ50 طنا من زيت الزيتون التونسي لاول مرة الى ميناء مقاطعة هوباي الصينية

وصلت شحنة بـ 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي لأول مرة إلى ميناء مقاطعة هوباي الصينية، مجسمة بذلك الجهود الترويجية التونسية لهذه المادة في السوق الصينية، وفق ما نشرته سفارة تونس ببيكين، الثلاثاء.وقد نظمت سفارة الجمهورية التونسية ببيكين، بمناسبة وصول شحنة زيت الزيتون التونسي، تظاهرة اقتصادية ترويجية على عين المكان بأرصفة ميناء مقاطعة هوباي الصينية، بالتعاون مع مؤسسة Wuhan Yangluo.وتميزت التظاهرة بتسجيل حضور بارز لعدد من أهم المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة هوباي، على غرار مكتب الشؤون الخارجية وغرفة الصناعة والتجارة وممثلي كبرى المؤسسات الناشطة في مجال توريد وتوزيع المنتجات الغذائية بهذه المقاطعة المحورية في منطقة الوسط الصينية، التي تمثل مركزا رئيسيا حيويا للعمليات التجارية مع المقاطعات المجاورة يمكّن من الانفتاح على حوالي ثلث المستهلكين الصينيين إجمالاً.وقدّمت الوزيرة المفوضة لدى البعثة، ريم العيادي، التي كانت مرفوقة بالمستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة، عبد الخالق الذكار، كلمة عرّفت خلالها بأهمية زيت الزيتون في الموروث الثقافي والحضاري لتونس.كما شمل عرضها تعريفا بالمزايا الغذائية والصحية والتجميلية لزيت الزيتون التونسي وخصوصية مذاقه وجودته العالية، التي أهّلته للحصول على عديد الجوائز العالمية، مُنوهة بالقدرة التصديرية والتنافسية العالية لتونس في هذا المنتوج الحيوي على مستوى السوق الصينية.وشهدت هذه المناسبة تنظيم حصص تذوق لزيت الزيتون لفائدة الحضور، الذين استحسنوا مذاقه وعبّرُوا عن استعدادهم لتوقيع عقود شراء مع المؤسسة الصينية المُورّردة لزيت الزيتون التونسي، لتعزيز حضوره بالمنطقة مؤكّدين ثقتهم في إقبال المستهلكين الصينيين عليه في ظل انفتاحهم على اقتناء المواد الغذائية المُورّدة ذات الجودة العالية.وكانت سفارة تونس ببكين شاركت، في فيفري 2026، في إطار تكثيف نشاطات البعثة في مجال الدبلوماسية الاقتصاديّة وتعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الصينية، لاسيما زيت الزيتون، في تظاهرة تجارية ثقافية للتشجيع على التسوق بمقاطعة هوباي بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة تحت عنوان"التسوق في الصين بهجة في هوباي".وتم الترويج لزيت الزيتون التونسي كأحد المنتجات الرئيسية لتشجيع المستهلكين على اقتنائها، حيث قدمت نرنج خير الدين، وهي مواطنة تونسية مقيمة بالصين كممثلة لإحدى الشركات الكبرى الصينية المورّدة لزيت الزيتون التونسي، عرضا عن الخصائص الغذائية والمنافع الصحية لهذا المنتوج إلى جانب حصص تذوق.وابرز العرض تميز مذاق زيت الزيتون التونسي والجوائز العالمية العديدة التي حصدها فضلا عن تقديم خصوصياته في الصنف البيولوجي الذي يتماشى مع حرص متزايد من المستهلكين الصينيين على استهلاك زيوت صحية ذات قيمة غذائية وطبية عالية.يذكر ان وفدا من وزارة التجارة وتنمية الصادرات برئاسة مراد بن حسين، المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، توجه في اكتوبر 2025 الى مدينة ووهان في مقاطعة هوباي الصينية، في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وسلسلة الفعاليات التجارية والاقتصادية الهادفة إلى الترويج لزيت الزيتون التونسي في السوق الصينية.