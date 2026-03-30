الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة 21 على دفعتين

تدور مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي 4 و5 أفريل، انطلاقًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:* جمعية مقرين الرياضية – المحيط القرقني (ملعب حمودة الحداد بمقرين)* سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس (ملعب 2 مارس بصفاقس)* جندوبة الرياضية – جمعية أريانة (ملعب معز الطويهري بجندوبة)* اتحاد قصور الساف – اولمبيك سيدي بوزيد (ملعب قصور الساف)* نسر جلمة – سبورتينغ المكنين (ملعب جلمة)* مستقبل القصرين – النادي القربي (ملعب القصرين)* تقدم ساقية الداير – القلعة الرياضية (ملعب ساقية الداية)* هلال الرديف – أمل بوشمة (ملعب الرديف)* اتحاد بوسالم – أمل حمام سوسة (ملعب بوسالم)* هلال مساكن – بعث بوحجلة (ملعب الرقبي بمساكن)* الهلال الشابي – نادي حمام الأنف (ملعب الشابة)* كوكب عقارب – مكارم المهدية (ملعب عقارب)* اتحاد تطاوين – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة (ملعب نجيب الخطاب بتطاوين)* الملعب القابسي – قوافل قفصة (ملعب قابس)وتُقام مباريات هذه الجولة في توقيت موحد، في إطار منافسات مرحلة حاسمة من سباق الصعود وتفادي النزول.