الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة 21 على دفعتين

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 13:37
      
تدور مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي 4 و5 أفريل، انطلاقًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:

السبت 4 أفريل

المجموعة الأولى

* جمعية مقرين الرياضية – المحيط القرقني (ملعب حمودة الحداد بمقرين)
* سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس (ملعب 2 مارس بصفاقس)


المجموعة الثانية

* جندوبة الرياضية – جمعية أريانة (ملعب معز الطويهري بجندوبة)
* اتحاد قصور الساف – اولمبيك سيدي بوزيد (ملعب قصور الساف)
* نسر جلمة – سبورتينغ المكنين (ملعب جلمة)
* مستقبل القصرين – النادي القربي (ملعب القصرين)
* تقدم ساقية الداير – القلعة الرياضية (ملعب ساقية الداية)
* هلال الرديف – أمل بوشمة (ملعب الرديف)

الأحد 5 أفريل

المجموعة الأولى

* اتحاد بوسالم – أمل حمام سوسة (ملعب بوسالم)
* هلال مساكن – بعث بوحجلة (ملعب الرقبي بمساكن)
* الهلال الشابي – نادي حمام الأنف (ملعب الشابة)
* كوكب عقارب – مكارم المهدية (ملعب عقارب)
* اتحاد تطاوين – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة (ملعب نجيب الخطاب بتطاوين)

المجموعة الثانية

* الملعب القابسي – قوافل قفصة (ملعب قابس)

وتُقام مباريات هذه الجولة في توقيت موحد، في إطار منافسات مرحلة حاسمة من سباق الصعود وتفادي النزول.
