Babnet   Latest update 22:26 Tunis

نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد الاستعداد لتطوير العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c5956daa8ab3.19910520_nqipehfkjomgl.jpg>
Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 21:20
      
أكد نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم،يوسف البرقاوي استعداد المجلس لتطوير العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي، مفيدا بأنه سيتم العمل على بعث مجموعة صداقة تجمع البرلمانين وذلك خلال لقائه اليوم الخميس، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أوليفيي كاديك والذي كان مرفوقا بسفيرة فرنسا بتونس، آن غيغان 
 من جانبه، بيّن  رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي،بلال السعيدي الحرص على مزيد تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الجوانب، وتطوير العلاقات بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ الفرنسي، عبر برمجة جلسات عمل بين البرلمانين، وفق بلاغ  للمجلس
و أكد الجانبان على الاستعداد لتكثيف التشاور والتعاون البرلماني بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ الفرنسي من أجل البحث عن سبل تجنب  تداعيات تطور الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى تطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية عبر دعم الأمن الدوائي 

من جهتها أكدت السفيرة الفرنسية تبني تونس وفرنسا لنفس الفلسفة الداعمة للحلول السلمية لفض النزاعات والاعتماد على القانون الدولي وضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدا عن الوصاية مشيرة في هذا السياق إلى مضمون المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جمعت الرئيس قيس سعيد بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وذكرت السفيرة الفرنسية أيضا بأن تونس مدعوة للقمة الأفريقية الفرنسية 2026، التي ستبحث مزيد العمل لتخفيف الوقع الاقتصادي للحرب الدائرة بالشرق الأوسط، ومزيد التفكير بخصوص الطاقة ومشاكل الاحتباس الحراري والتغير المناخي، ويمكن دعم العمل الثنائي بين تونس وفرنسا في مجالات الرقمنة والتغير المناخي ودعم الطاقات الشابة 
وستتقام هذه القمة تحت شعار  "قمة أفريقيا إلى الأمام"، يومي 11 و12 ماي بالمقبل بالعاصمة الكينية نيروبي وذلك بهدف تجديد الشراكة الأفريقية الفرنسية 

 
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326250

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet15°
12° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-8
15°-8
16°-6
16°-6
18°-7
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>