نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد الاستعداد لتطوير العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي

أكد نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم،يوسف البرقاوي استعداد المجلس لتطوير العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي، مفيدا بأنه سيتم العمل على بعث مجموعة صداقة تجمع البرلمانين وذلك خلال لقائه اليوم الخميس، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أوليفيي كاديك والذي كان مرفوقا بسفيرة فرنسا بتونس، آن غيغانمن جانبه، بيّن رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي،بلال السعيدي الحرص على مزيد تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الجوانب، وتطوير العلاقات بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ الفرنسي، عبر برمجة جلسات عمل بين البرلمانين، وفق بلاغ للمجلسو أكد الجانبان على الاستعداد لتكثيف التشاور والتعاون البرلماني بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ الفرنسي من أجل البحث عن سبل تجنب تداعيات تطور الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى تطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية عبر دعم الأمن الدوائيمن جهتها أكدت السفيرة الفرنسية تبني تونس وفرنسا لنفس الفلسفة الداعمة للحلول السلمية لفض النزاعات والاعتماد على القانون الدولي وضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدا عن الوصاية مشيرة في هذا السياق إلى مضمون المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جمعت الرئيس قيس سعيد بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرونوذكرت السفيرة الفرنسية أيضا بأن تونس مدعوة للقمة الأفريقية الفرنسية 2026، التي ستبحث مزيد العمل لتخفيف الوقع الاقتصادي للحرب الدائرة بالشرق الأوسط، ومزيد التفكير بخصوص الطاقة ومشاكل الاحتباس الحراري والتغير المناخي، ويمكن دعم العمل الثنائي بين تونس وفرنسا في مجالات الرقمنة والتغير المناخي ودعم الطاقات الشابةوستتقام هذه القمة تحت شعار "قمة أفريقيا إلى الأمام"، يومي 11 و12 ماي بالمقبل بالعاصمة الكينية نيروبي وذلك بهدف تجديد الشراكة الأفريقية الفرنسية