في لقائه بالسفير الأمريكي في تونس، وزير الخارجية يعرب عن التطلع لمزيد الإحاطة بالجالية التونسية في الولايات المتحدة

أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس في مقر الوزارة، بسفير الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس "بيل بزي"، عن تطلعه إلى أن تواصل السلطات الأمريكية إيلاء الجالية التونسية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ما تستحقّه من إحاطة وعناية بما يسهّل اندماجها في بلد الإقامة.

ومثل اللقاء مناسبة متجددة للتأكيد على أهمية متانة روابط الصداقة والتعاون المتميزة والعريقة التي تجمع البلدين منذ أكثر من 228 سنة، والتي بُنيت على أساس الثقة والاحترام المتبادل وعلى قاعدة المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.


وتداول الجانبان حول السبل الكفيلة بالارتقاء بهذه العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعلمية والتكنولوجية وكذلك في قطاعي السياحة والنقل إلى أفاق أرحب.


كما تم التطرق في الآن ذاته، إلى أهمية العمل على تسهيل تنقّل المواطنين ورجال الأعمال في الاتجاهين وتذليل الحواجز الماثلة أمام مزيد تدعيم السياحة و تطوير فرص التجارة وبرامج التعاون الفني والعلمي والأكاديمي بين البلدين.
