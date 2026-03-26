مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد عدد من الجلسات العامة خلال الفترة القادمة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، عقد جلسة عامة يوم الجمعة 27 مارس الحالي لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير البيئة، وجلسة عامة يوم الإثنين 30 مارس 2026 لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير التجهيز والإسكان.ونظر مكتب المجلس في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التميز الإفريقي للأسواق الشّاملة، وقرّر تنظيم يوم دراسي حوله يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، وإحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 7 افريل 2026، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.ثم تداول بخصوص تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف، وقرّر إحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026.كما تداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 174 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.وتطرّق المكتب في جانب آخر من أشغاله الى النشاط الأكاديمي للمجلس، ونظر في طلبات للجان تتعلّق بتنظيم أيام دراسية حول عدد من مقترحات القوانين، وقرر إحالتها الى الأكاديمية البرلمانية لما يتعيّن حسب رزنامة المجلس كالتالي:- طلب للجنة التشريع العام يتعلّق بتنظيم يوم دراسي حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلّق بالملكية الأدبية والفنية.- طلب للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يتعلّق بتنظيم يوم دراسي حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية.- طلب للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يتعلّق بتنظيم يوم دراسي حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدوليّة الفلاحية، وحول مقترح قانون إعادة التجوير وإعادة الاسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلّة.كما نظر المكتب في مكتوب يتعلق بمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وقرّر تنظيم يوم دراسي حول هذه المبادرة التشريعية، وذلك يوم الاربعاء 15 افريل 2026.ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.