جلسة عامة الجمعة بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير البيئة

يعقد مجلس نواب الشعب، يوم الجمعة، جلسة عامة، وفق بلاغ نشره البرلمان اليوم الخميس.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير البيئة الحبيب عبيد.