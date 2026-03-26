رئيس الجمهوريّة : التّغطية الاجتماعية يجب أن تكون مكفولة لكافة المواطنين في مختلف جهات الجمهورية

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 06:05
      
تحوّل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صباح يوم أمس إلى مصحّة العمران بالعاصمة، وهي مؤسّسة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على غرار مصحّات حيّ الخضراء وبنزرت وسوسة وصفاقس والمتلوي

واطّلع رئيس الدولة خلال هذه الزيارة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة،على طرق توزيع الأدوية وآليات تحديد المواعيد، كما عاين عدداً من النقائص المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية والتزوّد بالأدوية خاصة وأن هذه المصحّة تُعدّ من أبرز المراكز المختصّة في توزيع الأدوية الخصوصية وتصفية الدم


وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تيسير الخدمات لفائدة المواطنين، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم يضطرّ إلى التوافد على المصحّة منذ ساعات الفجر الأولى، مما يفرض عليهم الانتظار لساعات طويلة. لذلك يجب اعتماد آليات بديلة من بينها توفير الأدوية عبر سيارات مخصّصة لنقلها وتوزيعها على المرضى الذين لا تستوجب حالاتهم الحضور، وهو ما سيخفّف عنهم مشقّة التنقّل ويضمن في الآن ذاته سلامة حفظ الأدوية


وجدّد رئيس الدولة تأكيده على أن الحقّ في الصحّة يُعدّ حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وأن التّغطية الاجتماعية بدورها يجب أن تكون مكفولة لكافة المواطنين في مختلف جهات الجمهورية

والتقى رئيس الجمهوريّة بعدد من المواطنات والمواطنين، حيث استمع إلى مشاغلهم، مبرزاً أن عديد الوضعيّات الفردية لا يمكن حلّها إلا في إطار وطني شامل، وهو ما يتمّ العمل عليه بشكل متواصل ودون انقطاع

كماتحوّل رئيس الدّولة إلى مقرّ الصيدليّة المركزيّة بالمنزه، حيث اجتمع بعدد من مسؤوليها، وأسدى تعليماته بضرورة تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحيويّة منها، لتفادي النّقص المسجّل خلال الفترة الأخيرة في أدوية أمراض السكري وضغط الدم والغدّة الدّرقية، إلى جانب بعض الأدوية الخصوصيّة والأساسيّة

