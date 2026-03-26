كوناكت: تطوير الإمكانات التصديرية لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 07:15
      
ستستفيد 84 مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية من مرافقة مهيكلة في مجال التجارة الإلكترونية، ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة لتونس (كوناكت)، ومركز التجارة الدولية، وغرفة التجارة والصناعة لتونس.

وفي هذا الإطار أطلقت كوناكت طلب عروض للترشح لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في المجال الرقمي، والاستشارة وإسداء الخدمات عن بعد. وحددت يوم 15 أفريل 2026، كآخر أجل لإيداع الترشحات.


وأفادت كوناكت أن 50 بالمائة أو أكثر من المؤسسات، التّي سيقع انتقاؤها، ستكون من مناطق خارج تونس الكبرى، وستكون للمؤسسات، التّي تديرها النساء والشباب.


وستسفيد المؤسسات، التّي سيقع انتقاؤها من تكوين جماعي يؤمنه مكونون في مجال التجارة الالكترونية، بهدف تمكين هذه المؤسسات من تحسين انتاجية خدماتها، وطرحها على منصّات التجارة الالكترونية على المستويين الوطني والدولي وإدارة نشاط البيع على الخط بشكل ناجع.

كما ستسمح عملية المرافقة، المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من تقييم امكاناتها للتصدير، ومزيد تشخيص كفاءاتها، وأقلمة تموقعها الرقمي مع متطلبات الأسواق الدولية واستهداف الأسواق ذات الطلب العالي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الهدف الرابع من البرنامج متعدد المانحين المتعلّق ب"تعزيز التجارة الالكترونية في دول الجوار الجنوبية"، الذي يتولى تمويله الاتحاد الاوروبي والوزارة الفدرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتنفذه وكالة التعاون الالماني ومركز التجارة الدولية في منطقة جنوب المتوسط، في اطار مشروع "التجارة الرقمية في منطقة جنوب المتوسط، الممول من الوزارة الفدرالية الألمانية.
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
