جمعية الاقتصاديين التونسيين تحذر من هشاشة الطبقة المتوسطة وتدعو إلى استراتيجية حماية شاملة

تآكل القدرة الشرائية وتصاعد المخاطر الاجتماعية



دعوة إلى استجابة عمومية موجهة



تنويع مصادر الدخل وتحفيز ريادة الأعمال



تثمين الهجرة الدائرية كرافعة للتنمية



حذّرتمن تزايد هشاشة الطبقة المتوسطة في تونس، معتبرة أنها باتت مهددة نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بعد أن شكلت لسنوات طويلةوأوضحت الجمعية، في مذكرة تحليلية بعنوانأعدّتها الخبيرة الاقتصادية، أن الطبقة المتوسطة لا تُقاس فقط بمستوى الدخل، بل تشمل أيضا، وهي عناصر باتت تواجه ضغوطا متزايدة.تشير المذكرة إلىللأسر، نتيجة التضخم وارتفاع كلفة الخدمات ونقص بعض المواد والضغط الجبائي، ما يجعل عددا متزايدا من الأسر، رغم بقائها فوق خط الفقر،كما رصدت الوثيقة بروز، مثل الهجرة وتنويع مصادر الدخل والاعتماد المتزايد على شبكات التضامن غير الرسمية، وهي آليات تساعد على الحد من آثار الصدمات لكنها، خاصة في ما يتعلق بهشاشة الأوضاع المعيشية وهجرة الكفاءات.وأكدت مبروك ضرورة، تقوم على منظومة تجمع بين، إضافة إلى تثمين الهجرة الدائرية كرافعة للتنمية.ودعت المذكرة إلى، باعتبار أن هذه الأنشطة تمثل شبكة أمان مهمة في مواجهة تقلبات الدخل، ويمكن أن يسهم دمجها فيوأبرزت الوثيقة أهميةكآليات هيكلية لدعم الاستقلالية الاقتصادية للأسر، مشيرة إلى فرص واعدة في مجالات مثل، مع التأكيد على ضرورة توفير مرافقة ودعم موجهين لتطوير هذه القطاعات.كما شددت المذكرة على أهمية، من خلال تعزيز الهجرة الدائرية عبر اتفاقيات ثنائية تسمح بعودة المهاجرين بشكل دوري للاستثمار ونقل الخبرات والمساهمة في المشاريع المحلية.وترى الجمعية أن هذه المقاربة يمكن أن تسهم في، داعية إلىبالشراكة مع جمعيات المهاجرين والقطاع الخاص.