المنظمة العالمية للصحة بتونس تدعو الى ضرورة الحصول على كمية كافية من السوائل للوقاية من الجفاف خلال ساعات الصيام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b14038516f48.98959314_gfnqehkpmjiol.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 13:10
      
حذّرت المنظمة العالمية للصحة بتونس من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية، خلال فترة الإفطار في رمضان، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص.

وأكدت المنظمة العالمية للصحة بتونس في منشور لها على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك على المحافظة على ترطيب الاجسام بين الإفطار والسحور مشددة على ضرورة الحصول على كمية كافية من السوائل للوقاية من الجفاف خلال ساعات الصيام.


ودعت المنظمة في هذا الصدد الى شرب الماء بانتظام بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم خلال اليوم وكذلك تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء بدلًا من الحلويات، مثل الخيار والطماطم والبطيخ.، فهي تساعد على زيادة مدخول السوائل.


وأعتبرت أن الأطعمة السائلة مثل الشربة يمكن ان تساعد في زيادة كمية السوائل المتناولة خلال المساء ودعت الى ضرورة توزيع شرب الماء على فترات بين الإفطار والسحور بدل شرب كمية كبيرة دفعة واحدة.
.

الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
