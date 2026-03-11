رابطة أبطال أوروبا: بايرن يكتسح أتلانتا وأتلتيكو يقترب من التأهل… وبرشلونة ينتزع التعادل أمام نيوكاسل

حققفوزا عريضا على مضيفهبنتيجة 6-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من، في المباراة التي أقيمت بمدينة بيرغامو.وتقدم الفريق البافاري بثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة، فارضا سيطرة واضحة بفضل الاستحواذ والهجوم المنظم. وسجلهدفين في الدقيقتين 22 و64، فيما أحرزأهدافا أخرى في الدقائق 12 و25 و52، قبل أن يختتممهرجان الأهداف بتسديدة قريبة في الدقيقة 67. وسجلهدف أتلانتا الوحيد في الوقت بدل الضائع. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعبوفي مباراة أخرى، حققفوزا كبيرا على ضيفهبنتيجة 5-2، ليقترب من التأهل إلى ربع النهائي.وشهد اللقاء بداية قوية للفريق الإسباني، حيث افتتحالتسجيل في الدقيقة السادسة، وأضافالهدف الثاني في الدقيقة 14، قبل أن يسجلالهدف الثالث بعد دقيقة واحدة مستغلا خطأ الحارس. وأكملالرباعية، فيما سجلالهدف الخامس في الدقيقة 55. وقلصالفارق لتوتنهام.أما في إنقلترا، فقد انتزعتعادلا ثمينا أمام مضيفهبنتيجة 1-1، بفضل هدف متأخر منمن ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.وكانقد منح نيوكاسل التقدم في الدقيقة 86، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة إثر عرقلة، ترجمها جمال بنجاح في اللحظات الأخيرة. وستقام مباراة الإياب في برشلونة يوم 18 مارس الجاري.