رابطة أبطال أوروبا: بايرن يكتسح أتلانتا وأتلتيكو يقترب من التأهل… وبرشلونة ينتزع التعادل أمام نيوكاسل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b10740e0f118.00845277_kjgmnqfplhieo.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 06:38
      
حقق بايرن ميونيخ فوزا عريضا على مضيفه أتلانتا بنتيجة 6-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت بمدينة بيرغامو.

وتقدم الفريق البافاري بثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة، فارضا سيطرة واضحة بفضل الاستحواذ والهجوم المنظم. وسجل مايكل أوليس هدفين في الدقيقتين 22 و64، فيما أحرز يوسيب ستانيشيتش وسيرج غنابري ونيكولاس جاكسون أهدافا أخرى في الدقائق 12 و25 و52، قبل أن يختتم جمال موسيالا مهرجان الأهداف بتسديدة قريبة في الدقيقة 67. وسجل ماريو باشاليتش هدف أتلانتا الوحيد في الوقت بدل الضائع. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا.


وفي مباراة أخرى، حقق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 5-2، ليقترب من التأهل إلى ربع النهائي.


وشهد اللقاء بداية قوية للفريق الإسباني، حيث افتتح ماركوس يورنتي التسجيل في الدقيقة السادسة، وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14، قبل أن يسجل خوليان ألفاريز الهدف الثالث بعد دقيقة واحدة مستغلا خطأ الحارس أنتونين كينسكي. وأكمل روبن لو نورماند الرباعية، فيما سجل ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 55. وقلص بيدرو بورو ودومينيك سولانكي الفارق لتوتنهام.

أما في إنقلترا، فقد انتزع برشلونة تعادلا ثمينا أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-1، بفضل هدف متأخر من الأمين جمال من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكان هارفي بارنز قد منح نيوكاسل التقدم في الدقيقة 86، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة إثر عرقلة داني أولمو، ترجمها جمال بنجاح في اللحظات الأخيرة. وستقام مباراة الإياب في برشلونة يوم 18 مارس الجاري.
