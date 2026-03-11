خلال لقائه وزير الدفاع.. سعيّد يثني على جهود الجيش ويتابع مشروع رجيم معتوق لتنمية الجنوب
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي.
وأثنى رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على الجهود التي تبذلها القوات العسكرية في الذود عن حمى الوطن ونجدة المواطنين كلما اقتضى الواجب ذلك، إلى جانب الدور الذي تقوم به في إنجاز عدد من المشاريع في مختلف أنحاء البلاد تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى نشاط ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء، معربا عن يقينه بأن تعزيز دعم هذا المشروع سيساهم في تحويل الصحراء التونسية إلى مناطق خضراء منتجة.
وأشار في هذا السياق إلى أن التجارب المنجزة في هذه المناطق أثبتت إمكانية إنتاج مختلف أنواع الخضر والغلال، وهو ما من شأنه دعم التنمية وتعزيز الاستغلال الفلاحي في المناطق الصحراوية.
