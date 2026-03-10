Babnet   Latest update 22:55 Tunis

عضو هيئة الاتحاد المنستيري: "توصلنا إلى اتفاق مع المدرب فتحي العبيدي وسيباشر مهامه يوم الجمعة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b08fda591bb0.60166051_nqopklemhgijf.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 22:38
      
أكد وجدي الحضري، عضو الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري والمنسق العام لفرع أكابر كرة القدم، التوصل إلى اتفاق مع المدرب فتحي العبيدي لتولي الإشراف على الفريق خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن فتحي العبيدي، المتواجد حاليا في الإمارات، سيصل إلى تونس يوم الخميس على أن يباشر مهامه على رأس الإطار الفني للاتحاد المنستيري بداية من يوم الجمعة القادم.


وأوضح الحضري أن الاتفاق مع العبيدي ينص على إنهاء سباق بطولة الرابطة المحترفة الأولى في إحدى المراتب الأربع الأولى إضافة إلى المراهنة على لقب كأس تونس لكرة القدم.
كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على الإبقاء على الإطار الفني المساعد إذ سيواصل أحمد البريري مهامه كمعد بدني ومحمد الزوابي كمدرب لحراس المرمى وآدم مقني في خطة المتابعة والتقييم.

يذكر أن الاتحاد المنستيري كان قد أعلن يوم الأحد الماضي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب طارق جراية وذلك إثر الهزيمة أمام النادي الصفاقسي بهدف دون رد على ملعب مصطفى بن جنات لحساب الجولة الثالثة والعشرين من البطولة.
ويحتل فريق عاصمة الرباط حاليا المركز الخامس في الترتيب برصيد 37 نقطة.
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
