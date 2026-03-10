Babnet   Latest update 21:35 Tunis

بلدية تونس تنظر في مقترح مبتكر تقدمت به جمعية لمعالجة وتثمين الفضلات الخضراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b07ef99ecbd8.88139922_lfqjknehomgip.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 21:27
      
قدم ممثلون عن جمعية "آفاق التنموية"، خلال لقاء جمعهم اليوم الثلاثاء مع المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، مقترحا مبتكرا يتعلق بمعالجة وتثمين الفضلات الخضراء، يعتمد على استغلال محطة التسميد في حديقة البلفيدير، باعتبارها أحد أبرز المرافق البلدية في مجال إعادة التدوير.

ويهدف المقترح، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس، الى تحويل الفضلات العضوية إلى سماد طبيعي عالي الجودة، بما يساهم في تقليل النفايات، وحماية البيئة وتعزيز الزراعة المستدامة في المناطق الحضرية.


وأعربت المكلفة بتسيير البلدية، عن تشجيعها لمثل هذه المبادرات الجديدة والمبتكرة، التي من شأنها أن تساهم في تثمين الوسط البيئي والحضري، وتضفي المزيد من الجمالية، عبر تعزيز المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة لسكانها.


وأكدت التزام بلدية تونس، بدعم كل المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة، حاثة الجمعيات والمواطنين على تقديم اقتراحاتهم للمساهمة في جعل تونس مدينة أكثر خضرة وجمالاً.

وتم الاتفاق على دراسة المقترح بعمق من جميع جوانبه، خاصة القانونية لضمان تنفيذه بكفاءة وفعالية.
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
