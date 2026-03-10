توزر: عروض طربية وصوفية في الدورة 16 من مهرجان المدينة بتوزر من 7 إلى 14 مارس

قدم مهرجان المدينة بتوزر مساء الاثنين 9 مارس ثاني سهراته للدورة 16 التي تمتد من 7 إلى 14 مارس وذلك من خلال الحفل الفني الذي أثثه عرض "عشاق المديح" بقيادة الفنان سيف بن فرج، وهو عرض صوفي قدم باقة من الأغاني الصوفية التونسية نالت استحسان الجمهور وقد كان العرض الافتتاحي للمهرجان بإمضاء الفنانة الصاعدة "أنس بن سعيد" حيث أدت أغاني تونسية ومغاربية تفاعل معها الحضور.وتتراوح عروض الدورة الحالية بين الطرب والموسيقى الصوفية والموسيقى الشبابية تحتضنها أحد الفضاءات السياحية بمدينة توزر التي تفتح أبوابها للجمهور للسهر والاستمتاع بأطباق فنية متنوعة، وفق رحمة بوعلاق مديرة المهرجان.وتتواصل عروض المهرجان لتجمع وفق المتحدثة ذاتها بين العروض والانتاجات الخاصة بالمهرجان وتشريك الفنانين والمثقفين بالجهة من خلال عرض موسيقي شبابي سهرة الثلاثاء 20 مارس في أحد الفضاءات التنشيطية السياحية تتخلله معارض للفن التشكيلي يؤثثه فنانون من الجهة ومعارض لمنتجات حرفية.ومن انتاجات المهرجان لهذه الدورة "مالوف المدينة" وهو عرض موسيقي محلي يقدم موسيقى المالوف وبعضا من تراث الجهة في سهرة 12 مارس وتخصص سهرة الجمعة 13 مارس للأطفال من خلال حفل تنشيطي مفتوح يجمع بين الموسيقى والرقص والمسابقات والتنشيط.ويقدم مهرجان المدينة بتوزر في الاختتام بالشراكة مع دار الثقافة أبو القاسم الشابي بتوزر وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية العرض الحدث وهي السهرة الفنية للفنان أحمد الشريف.ولفتت مديرة المهرجان أنه تم العمل على تنويع عروض هذه الدورة مع تنويع الفضاءات التي تحتضن السهرات حتى تكون قريبة من الجمهور وتوفر له أجواء حميمية بسهرات رمضانية.