ولاية تونس: المجلس الجهوي للأمن يناقش المخطط التنفيذي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف (2027/2023)

انعقد يوم الثلاثاء،اجتماع المجلس الجهوي للأمن، بمقر ولاية تونس، وخصص للتداول والنقاش حول المخطط التنفيذي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للفترة الممتدة بين سنوات 2023 – 2027.وأكد والي تونس عماد بوخريص، الذي أشرف على هذا الاجتماع، على دور السلط المحلية والجهوية وكافة الهياكل المتداخلة في بلورة برامج وأنشطة ومشاريع للحد من ظاهرة التطرف العنيف في مجتمعنا من خلال اعتماد مقاربة شاملة لفهم أسباب الظاهرة ومعالجتها.وحضر الاجتماع، وفق ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لولاية تونس على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، المعتمدة الأولى للولاية والمعتمدون والإطارات الأمنية بمختلف أسلاكها والمديرون الجهويون للحماية المدنية وغيرها من الإدارات مرجع نظر الولاية ورئيسة دائرة الشؤون السياسية بالولاية.يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تعهدت، منذ شهر جانفي 2021 وبتكليف من مجلس الأمن القومي، بتنسيق مسار تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023-2027 وذلك استنادا على احكام الفصل الأول من الامر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي.وحسب الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، فقد تم إعداد هذه الإستراتيجية ، وفق مسار تشاركي شمولي وتفاعلي بما يكفل صياغة رؤية واضحة وموحدة تعكس إرادة مختلف الهياكل المتدخلة في مكافحة الإرهاب والتوقي من التطرف العنيف .ومر مسار إعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب بثلاث مراحل رئيسية، خصصت الأولى للتقييم وتجميع المعطيات والبيانات، أما المرحلة الثانية فخصصت لتحديد أسس واهداف الاستراتيجية فيما تم تخصيص المرحلة الثالثة لصياغة وثيقة الاستراتيجية ولوضع مخطط تنفيذي وطني لها.