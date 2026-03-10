باجة: انطلاق أيام الصناعات التقليدية بالقرية الحرفية

انطلقت الاثنين بمدينة باجة، أيام الصناعات التقليدية لتتواصل الى غاية 16 مارس الجاري، وذلك بتركيز معرض برواق العرض للقرية الحرفية لحرفيي الجهة فى مختلف الاختصاصات، وتنظيم أبواب مفتوحة للقرية الحرفية بالجهة وورشات حية للمنتصبين بها.وذكرت المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية مامية نابلي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان أيام الصناعات التقليدية تندرج ضمن برنامج وطنى للاحتفال باللباس التونسي والصناعات التقليدية، مبرزة انه تم التركيز على التعريف بالقرية الحرفية وتمكين الزوار في شهر رمضان والأطفال والناشئة من التعرف على خصوصية الصناعات التقليدية بالجهة والاطلاع من خلال ورشات حية على طرق الصنع ومراحل الانتاج والمواد الأولية إضافة الى عرض مختلف المنتوجات التقليدية للجهة برواق العرض للقرية الحرفية، مبينة ان المشاركة في هذا المعرض مفتوحة وانه بإمكان كل حرفي عرض منتوجه.وأكدت انه تم الاتصال بالمؤسسات التربوية وعدد اخر من الإدارات والمؤسسات ودعوتهم لزيارة القرية الحرفية، وذلك بهدف مزيد اشعاعها والتعريف بها خاصة انها حديثة العهد، واستقطاب الناشئة للتعرف على منتوجات الجهة، مشيرة اتلى انه سيتم يوم 16 مارس تكريم حرفيين من الجهة تميزوا في مجال الصناعات التقليدية.وقد تضمن المعرض الذى تم تركيزه يوم امس عددا كبيرا من المنتوجات ومنها نسيج المفروشات والمرقوم والزربية وصناعة الحلي التقليدي والتحف والملابس التقليدية للنساء والرجال والأطفال والتطريز وصناعة الاواني والتحف من الطين والنقش على مختلف المحامل وصناعة الجلد والخشب.واكد عدد من الحرفيين المشاركين ان المعرض يمثل فرصة لترويج منتوجاتهم، وبيّن عدد من المنتصبين بالقرية الحرفية ان الأبواب المفتوحة من شأنها تنشيط الحركية الاقتصادية بالقرية وتعريف الزوار بالمنتوجات التي تتم صناعتها بها.