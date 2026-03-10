Babnet   Latest update 21:35 Tunis

باجة: انطلاق أيام الصناعات التقليدية بالقرية الحرفية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b07b9e04e6f9.88118626_elhjnipmgfkoq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 21:13 قراءة: 1 د, 12 ث
      
انطلقت الاثنين بمدينة باجة، أيام الصناعات التقليدية لتتواصل الى غاية 16 مارس الجاري، وذلك بتركيز معرض برواق العرض للقرية الحرفية لحرفيي الجهة فى مختلف الاختصاصات، وتنظيم أبواب مفتوحة للقرية الحرفية بالجهة وورشات حية للمنتصبين بها.

وذكرت المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية مامية نابلي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان أيام الصناعات التقليدية تندرج ضمن برنامج وطنى للاحتفال باللباس التونسي والصناعات التقليدية، مبرزة انه تم التركيز على التعريف بالقرية الحرفية وتمكين الزوار في شهر رمضان والأطفال والناشئة من التعرف على خصوصية الصناعات التقليدية بالجهة والاطلاع من خلال ورشات حية على طرق الصنع ومراحل الانتاج والمواد الأولية إضافة الى عرض مختلف المنتوجات التقليدية للجهة برواق العرض للقرية الحرفية، مبينة ان المشاركة في هذا المعرض مفتوحة وانه بإمكان كل حرفي عرض منتوجه.

وأكدت انه تم الاتصال بالمؤسسات التربوية وعدد اخر من الإدارات والمؤسسات ودعوتهم لزيارة القرية الحرفية، وذلك بهدف مزيد اشعاعها والتعريف بها خاصة انها حديثة العهد، واستقطاب الناشئة للتعرف على منتوجات الجهة، مشيرة اتلى انه سيتم يوم 16 مارس تكريم حرفيين من الجهة تميزوا في مجال الصناعات التقليدية.
وقد تضمن المعرض الذى تم تركيزه يوم امس عددا كبيرا من المنتوجات ومنها نسيج المفروشات والمرقوم والزربية وصناعة الحلي التقليدي والتحف والملابس التقليدية للنساء والرجال والأطفال والتطريز وصناعة الاواني والتحف من الطين والنقش على مختلف المحامل وصناعة الجلد والخشب.
واكد عدد من الحرفيين المشاركين ان المعرض يمثل فرصة لترويج منتوجاتهم، وبيّن عدد من المنتصبين بالقرية الحرفية ان الأبواب المفتوحة من شأنها تنشيط الحركية الاقتصادية بالقرية وتعريف الزوار بالمنتوجات التي تتم صناعتها بها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325159

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-10
20°-9
18°-9
19°-8
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>