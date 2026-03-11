بن عروس: انطلاق أيام إعلامية لفائدة الفلاحين ومربي الماشية حول التسيير المحكم لقطيع الأغنام والاستعداد الجيّد لموسم السفاد

انطلقت، اليوم الثلاثاء، ببرج السدرية من ولاية بن عروس، فعاليات الأيام الإعلامية التحسيسية حول التسيير المحكم لقطيع الأغنام والاستعداد الجيّد لموسم السفاد، وذلك ببادرة من ديوان تربية الماشية وتوفير المرعي ببن عروس وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.وأوضحت المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس، إيمان التستوري، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الأيام الإعلامية، التي تتواصل الى غاية 17 مارس الجاري، موجهة أساسا لفائدة الفلاحين ومربي الماشية بمعتمديات المحمدية، والخليدية، وبرج السدرية، وحمام الشط، ومرناق ونعسان، وتهدف بالخصوص الى إحكام اعداد فحول وأمهات القطيع لموسم السفاد، وتحسين المؤشرات الإنتاجية، وضمان وفرة الاضاحي لموسم 2026 وللسنوات القادمة، فضلا عن ضمان أفضل النتائج التناسلية، ودعم منظومة التنمية، والنهوض بقطاع تربية الماشية، ومجابهة التحديات الراهنة.وأضافت هذه الأيام التحسيسية تتناول أيضا بالدرس مجموعة من المواضيع المهمّة على غرار أهمّ مراحل تكاثر الأغنام من البلوغ حتى الولادة، والتعريف بموسم السفاد وهو موسم التزاوج المبكر لدى الأغنام قصد الترفيع في إنتاجية القطيع، والطرق العلمية والفنية لتحسين الخصوبة لدى الأغنام، وكيفية التحضير الجيد للأكباش والنعاج قبل موسم السفاد، الى جانب توفير أغذية حيوانية متوازنة خلال فترة السفاد والحمل.واعتبرت التستوري أن هذه الايام الإعلامية، التي تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية تنظيم عملية سفاد الأغنام في التوقيت الأمثل، تعدّ فرصة هامّة يتعرف من خلالها الفلاحون ومربي الماشية على المهارات العلمية والفنية التي تمكنهم من تطوير كمية وجودة انتاج الأغنام، وتجاوز الإشكاليات التي تعترضهم في عملهم وتحول دون ضمان مردودية القطيع، والارتقاء بقطاع تربية المجترات الصغرى.